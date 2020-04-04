2020-04-04T20:33:43+03:00
Телевизор

«Поле чудес» в стране шариков: Леонид Якубович вышел в эфир в окружении надувных желтых человечков вместо массовки

Иногда коронавирус подталкивает телевидение к нестандартным и уморительным решениям
Константин ГЛЫБА
Поделиться:
Продюсеры проекта нашли яркий и максимально креативный способ выкрутиться — заменили живую публику...маленькими надувными шарикамиПродюсеры проекта нашли яркий и максимально креативный способ выкрутиться — заменили живую публику...маленькими надувными шариками
Изменить размер текста:

Как мило! Включаешь старую-добрую, родную программу «Поле чудес», а там вместо зрителей — желтые шарики. Умеют же придумать организаторы шоу, когда захотят. Кто-то считает такой ход шок-контентом для зрителей с крепкой психикой от фанатов фильмов Спилберга и книг Кинга, но на самом деле это лишь игровой момент, новая фишка и лишний повод включить любимую передачу с крутящимся барабаном. Усатые желтенькие миньоны-якубовичи за спиной ведущего. Вот это умора.Да, карантин запер дома не только зрителей, но и артистов массовки, что обычно создают неповторимый и невероятно пестрый фон для работы Леонида Якубовича и участников шоу. Что делать, если их нельзя пригласить? Самоизоляция в стране. Не закрывать же программу, которая выходит в эфир уже 30 лет! Продюсеры проекта нашли яркий и максимально креативный способ выкрутиться — заменили живую публику...маленькими надувными шариками. Миньонами Якубовича. Первый карантинный выпуск вышел в эфир 3 апреля.

- Что бы ни случилось, мы здесь! - успокоил сходу ведущий, но не стал пояснять, что происходит в зале. - Слава Богу, все живы-здоровы.

Шарики, заменяющие колоритный персонажей массовки, качались, соприкасались друг с другом и смотрели то в камеру, то друг на друга. Они были трех видов: мужчины — с усами Леонида Аркадьевича (такой своеобразный творческий отсыл!) и красной шляпой, женщины — с яркой красной помадой и бантиком, детишки — с розовыми щечками. Все они, конечно, улыбались.

Сын участника первой тройки, Кирилла Ганева из Кандалакши, увидев антураж студии, сразу же расплакался. И его даже пришлось увести к маме за кулисы. Но это детали, ребенок просто не оценил находку. В целом все выглядело необычно, радостно и позитивно. Несуществующие зрители смеялись, аплодировали и даже кричали «Приз!», когда участник мучился выбором: брать деньги или подарок.

Беспрецедентное творческое решение вывело проект на новый метафизический уровень, такого раньше никогда не было! Казалось, будто в зале звучали голоса сплотившихся через угрозой вируса живых зрителей, отзывающиеся на происходящее в студии, публика из дома посылала сигналы на частоте ультракоротких волн, и все это создавало неимоверно мощный эффект присутствия, достоверности происходящего и единения в условиях эпидемии.

На телезрителей выдающийся креативный ход произвел неизгладимое впечатление. Многие начали обсуждать эфир в сети и фантазировать на тему того, каким могло бы стать капитал-шоу «Поле чудес» в ближайшем будущем. Например, вместо Леонида Якубовича, который приближается к участникам проекта ближе, чем на полтора метра, можно было бы тоже повесить желтый шарик — разговаривающий голосом ведущего.

Поле чудес. Выпуск от 03.04.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
За нарушение дистанции в 1,5 метра в Москве придется заплатить до 1 млн рублей
В «Векторе» объяснили, почему коронавирус опаснее гриппа
Беременная подруга Бориса Джонсона заразилась коронавирусом
В ВОЗ отреагировали на сообщения о коронавирусе у 15% кошек в Ухане
Назвали сумму, которую придется заплатить больным с коронавирусом в США
Жертвами взрыва газа в доме в Орехово-Зуеве стали два человека
Китай поставит России 80 млн масок и 1 млн защитных костюмов
Кабмин утвердил порядок оказания помощи россиянам, которые не могут вернуться на родину
В Британии сожгли вышки сотовой связи из-за слухов, что 5G способствует распространению коронавируса
Ленинградская область выплатит по 5 тысяч рублей малообеспеченным семьям и поможет безработным
В регионах запущены проекты для помощи людей, оказавшихся в тяжелом положении в условиях коронавируса
Глава Роспотребнадзора рассказала, как передается коронавирус
Семь человек пострадали и один погиб после взрыва газа в доме в Орехово-Зуеве
За три месяца в России планируют произвести 6 тысяч аппаратов ИВЛ
График прилета россиян на родину начнет формироваться с понедельника
В «Векторе» рассказали об испытаниях российских вакцин против коронавируса на животных