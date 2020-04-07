Суперлуние 7 апреля 2020 года: прямая онлайн-трансляция

7 апреля в 21:20 по московскому времен начнется главное Суперлуние 2020 года. Сайт Kp.ru будет вести онлайн-трансляцию феномена. Зрители получат шанс увидеть Луну на максимально близком расстоянии - в 356908 километрах от Земли. Ближе в этом году она уже не будет.

Видимый диаметр апрельской суперлуны составит 33 минуты 29 секунд - это около половины градуса. Затем 8 апреля наступит полноценное полнолуние.

В следующий раз такое явление мы сможем увидеть еще не скоро.В XXI веке Луна только два раза приблизится к Земле меньше, чем на 356500 километров. Эти Суперлуния ожидаются 25 ноября 2034 года и 6 декабря 2052 года.

Но, несмотря на всю уникальность явления, многие ученые считают Суперлуние весьма негативным феноменом.Объясняют они это тем, что, подходя близко к Земле, Луна усиливает на нее гравитационное воздействие. А это может спровоцировать извержения вулканов, землетрясения, серьезные техногенные аварии.