Звезда сериала «Деффчонки» лечит коронавирус дома: «Я не ощущала запах зерен кофе! Чеснок, мандарин, духи – ничего не чувствовала!»

35-летняя звезда сериала «Деффчонки», актриса театра Моссовета Галина Боб живет с мужем и двумя сыновьями в загородном доме. Боб – популярный блогер, у нее в инстаграме почти два миллиона подписчиков, поэтому всю жизнь своего семейства она демонстрирует в он-лайн режиме инстаграма.

Подписчики знают, что в начале прошлой неделе с температурой слег муж Галины 53-летний режиссер Сергей Корягин. Мужчину изолировали в отдельную комнату в доме, лечились собственными силами, потом вызвали «Скорую» - у режиссера заподозрили ангину. Но Сергею уже гораздо лучше.

У Галины температуры не было, поэтому она не переживала. Но на прошлой неделе за ужином женщина поняла, что не чувствует запах еды.

«Села поужинать и поняла, что еда безвкусная, посолила, ничего не изменилось… Дальше начался треш - я начала нюхать всё что было рядом, даже засунула нос в кофемашину! Я не ощущаю запаха зёрен кофе! Вообще! Чеснок! Мандарин! Духи! Ничего не чувствую. Напугалась я - это мягко сказано! Открыла интернет. Первой строкой, естественно - симптом коронавируса. Но других никаких симптомов-то нет! Даже температура 36,6».

galabob У меня пропало обоняние от слова СОВСЕМ! Началось вчера вечером, когда я села поужинать и поняла, что еда безвкусная...посолила... ничего не изменилось!

Боб позвонила врачу, сообщив, что как раз накануне отказалась от сосудосуживающих спреев, которыми я пользовалась 15 лет ежедневно: «Я, конечно, их всегда меняла, сокращала использование до минимума - один раз в день…» В общем, актриса списала отсутствие обоняния на «синдром отмены» спреев.

Однако, Галина все же вызвала на дом врачей из частной клиники и сдала вместе с мужем анализ на коронавирус. Вчера поздним вечером семья получила результаты – у Сергея тест отрицательный. А у Галины положительный, но отправлен на подтверждение в Роспотребнадзор. Нужно дождаться результатов второго теста.

Результаты анализа на коронавирус

Результаты анализа на коронавирус

Актриса рассказала: «Переживала, не спала до 9 утра, даже всплакнула… Чувствую я себя хорошо!»

Температуры у звезды, как не было, так и нет, обоняние уже вернулось. Галина ждет результатов второго теста. Вчера, когда женщина еще не знала результатов теста, ездила в аптеку за лекарствами для мужа: но Галина была в маске, и в перчатке. Семья давно не была заграницей, старались соблюдать все меры предосторожности. Посещали только магазин: в масках и перчатках. Теперь муж называет Галину «моя королева» — оба счастливы, что заболевание протекает в легкой форме.

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