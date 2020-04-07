2020-04-07T11:02:40+03:00
Звезды

«Бабкину мог заразить любовник подруги»: Стали известны подробности госпитализации певицы

Накануне артистка широко отмечала свой юбилей
Алина ЧЕРНОВА
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Вопреки запретам на большие банкеты Надежда Георгиевна все-таки собрала 19 марта близких отметить свой день рожденияВопреки запретам на большие банкеты Надежда Георгиевна все-таки собрала 19 марта близких отметить свой день рожденияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Как уже писала «КП», Надежда Бабкина сейчас находится в одной из клиник с подозрением на коронавирус.

По словам людей из окружения артистки, вопреки запретам на большие банкеты Надежда Георгиевна все-таки собрала 19 марта близких отметить свой день рождения.

Артистке исполнилось 70 лет и Бабкина захотела провести этот день с коллективом и семьей за столом.

- Надю прилетела поздравить подружка из Штатов. Дама приехала на банкет с новым любовником. Через несколько дней после застолья любовник подруги слёг с коронавирусом. Надя понимала, что она в зоне риска, ведь все сидели за одним столом, - рассказала «КП» приятельница Надежды Бабкиной.

- А на прошлой неделе и Надю увезли с температурой 40 в Коммунарку.

Она сама сказала: «Везите куда надо!», - сообщила «Комсомолке» приятельница артистки.

Напомним: в минувший понедельник Надежду Бабкину ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

«Комсомолка» желает артистке здоровья!

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Надежду Бабкину ввели в кому

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Певица находится в одной из частных клиник Москвы. Близкие почти шесть дней скрывали информацию о госпитализации 70-летней артистки. (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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