Вопрос дня: А вы от самоизоляции удовольствие получили?

Владимир СЕМЕНОВ, замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН:

- Я вынужден приезжать в институт подписывать документы. Но стало больше времени заняться наукой. Хотя, по моим ощущениям, в стенах института атмосфера по-настоящему рабочая…

Леонид ХОЛОД, бывший замминистра сельского хозяйства:

- Я в федеральной структуре, которая не на удаленке - потому сейчас в рабочем кабинете в центре Москвы. Есть удовольствие - от пустых столичных дорог, вместо часа добираюсь на службу минут за 15. И вечером могу посвятить своим домашним больше времени, а на работе более вдумчиво поработать с документами.

Максим СУРАЙКИН, экс-кандидат в Президенты России:

- 50 на 50. Только что провели совещание Политбюро по скайпу, участвовали все 13 человек - ну не те ощущения, как от личного общения! Притом именно сейчас перечитал Манифест Коммунистической партии, который готовим к переизданию.

Александр ЛЕГКОВ, олимпийский чемпион, депутат Мособлдумы:

- Нельзя заниматься спортом на улице - качаюсь дома. Я лет 20 в режиме постоянных нагрузок, бросить не могу. Хорошо, что могу больше общаться с семьей, плохо, что видеоконференции постоянно подвисают и часто непонятно, кто и что хотел сказать.

Игорь САРУХАНОВ, заслуженный артист России:

- Предчувствуя карантин, я улетел из Сочи, где живет семья, в Москву, где за городом есть дом, и, начав там разбираться со старыми вещами, в итоге сделал косметический ремонт. День рождения отмечал с родными по видеосвязи, но зато есть возможность ложиться спать когда хочу и просыпаться когда хочу...

Виктор БЕРЕЖНОЙ, компьютерщик:

- Дома работать - сплошное удовольствие. Начальники не достают, работаешь спокойно. Заодно в любой момент можно и кофейку попить, и сосиски сварить. И дома хожу в трениках и шлепанцах! Дресс-код умер!

Дана БОРИСОВА, телеведущая:

- Я нарушила режим самоизоляции, чтобы приехать в «Гемотест» и сдать анализ. Это можно считать удовольствием?