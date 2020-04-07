"Спасет мир от коронавируса": Никас Сафронов получил заказ на 1 миллион долларов

Каждый год 8 апреля на именины к Никасу Сафронову приезжают его всемирно известные друзья. Но на этот раз по понятным причинам свое 64-летие художник встретит дома. «Комсомолка» дозвонилась имениннику с поздравлениями.

Московская прописки для Орнеллы Мути

- Спасибо, спасибо. Но из-за карантина я впервые за 20 лет остался без дня рожденья, - ответил kp.ru Никас Сафронов. - Широкий праздник отложили до лучших времен, встречу этот день втроем с братьями. Барашек, которого для меня доставили прямо с дагестанских гор, давно разделан и лежит в морозилке одного из ресторанов. Закупил красной и черной икры к празднику, сейчас раздаю ее друзьям и близким - отправляю подарки, чтобы подсластить людям пребывание дома. Вот и Льву Лещенко только что отправил – очень переживал за него, пока он был в больнице. Знаете, мы ведь с Львом Валерьяновичем знакомы с 80-х годов, я до сих пор помню, как мой отец не мог сдержать слез от его песен.

- Его, к счастью, уж выписали, но тут новая беда – Надежда Бабкина госпитализирована…

- Да, я слышал. Это очень страшно, тем более, Надя моя соседка, в доме напротив живет. Мы с ней дружим, и конечно, я переживаю. Дай ей бог здоровья!

- От кого завтра ждете поздравлений?

- О, жду звонков, писем и телеграмм со всего света. Ведь знаете, сейчас мы особенно остро осознаем, что самое большое богатство – это роскошь человеческого общения. Посади любого на необитаемый остров хоть со всем золотом мира, он через неделю-другую с ума сойдет. Так что своими друзьями я очень дорожу. Возможно, позвонит Софи Лорен, она ранее связывалась, интересовалась, как поздравить. А вот Орнелла Мути на моем дне рождения планировала присутствовать лично, но ее поездка в Москву сорвалась. Жаль, тем более я должен был ее прописать…

- Прописать Орнеллу Мути? У вас дома?

- Да, а что тут такого. С моих квадратных метров не убудет. Она гостила у меня перед Новым годом и волновалась, что у нее закончилась пятилетняя виза. Орнелла была прописана у одного итальянца, который уехал из России. Я, как джентльмен, не мог остаться в стороне.

- С кем еще из известных друзей не сможете увидеться из-за пандемии?

- На 9 мая в Москву должен был прилететь король Бахрейна и зайти ко мне в мастерскую. Теперь уже понятно, что этого не произойдет. В ту же дату я ждал встречи здесь, в Москве, с новым президентом Кубы. Ранее со мной связывались его представители – заказали портрет, прислали фото и видео. Картина готова, на 9 мая он должен был ее увидеть. Кто бы знал...!

- Ваши высокопоставленные клиенты как спасаются от «короны»? Может, есть какие-то секреты?

- Да не поверите: у всех один рецепт – самоизоляция! Кто-то, конечно, может позволить себе на частном самолете улететь на Гавайи, но таких единицы. Все сидим дома, моем руки, носим маски. Я, например, своих сотрудников обеспечил всем необходимым.

Вещий сон на миллион

- Заказов у вас, наверное, меньше стало?

- Конечно, а как иначе. Один богатый клиент попросил сразу несколько портретов – и семейный, и каждого по отдельности. А потом раз – и исчез, нет его! Когда вышел на связь, просто написал - не до этого сейчас. И это не единичный случай. Зато появился у меня и необычный заказ – спасти мир от коронавируса.

- ???

- Да, из Австрии позвонил человек, сказал, что видел сон. «Нужно на горе построить часовню, после этого пандемия прекратится и мир будет спасен. И проект этой часовни должен сделать именно ты, Никас». Представляете? За работу пообещал 1 миллион долларов.

- Согласились?

- Я, конечно, не проектировщик, но почему не попробовать? Сейчас жду – заказчик должен прислать набросок, по которому мне предстоит рисовать. Он предлагал прислать за мной частный самолет из Вены. Но я не стал рисковать, буду работать дома.

- Как чувствуете себя на самоизоляции? Многие жалуются, скучно, неудобно, нечем заняться…

- Первые дни спал и ничего не делал, даже набрал 1,5 килограмма. Но потом вспомнил, что у меня на чердаке порядка 6-7 тысяч книг, разобрать которые все не хватало времени. Около 2000 экземпляров я пообещал отдать деревенской библиотеке в Ульяновской области (родной для художника. – Ред.), там не хватает литературы. Я сам люблю старые потертые детские сказки, которые прочитаны сотнями глаз – в них есть особенный дух. Но в библиотеки такие нельзя, отбираю поновее.

- А как же картины? Пишете?

- Сейчас я делаю иллюстрации для второго тома совместной книги с Валентином Гафтом. У нас с ним интересная история. Сначала он писал стихи на мои картины, а теперь наоборот: я делаю графические рисунки на его эпиграммы, уже нарисовал более 20 портретов героев его стихов: там есть Никулин, Янковский, Абдулов, Ширвиндт, Проклова, Райкин, Фарада...

А еще написал картину для друга, он давно мечтал, но у него не было денег. Я решил - ерунда, сделаю товарищу подарок. В такое время надо заботиться о родных и близких. Я сейчас, например, обзвонил своих старых приятелей. У всех спросил: «Чем помочь?», кому нужно, отправил деньги. Я не думаю о финансах - свои три копейки я всегда заработаю.

Я уже давно определенный процент дохода отдаю на благотворительность: поддерживаю школу в родном Ульяновске, местный храм, каждый месяц высылаю деньги «псковской Золушке» Тане Михеевой (в Сети ее знают по ролику «Девочка, которая живет с мамой на 450 рублей в месяц». - Ред.), даю мастер-классы, курирую художественное училище в Ростове-на-Дону. И считаю, что это норма. А сейчас тем более такое время, что надо делиться, особенно богатым людям. Оставь себе необходимый минимум - остальное раздай!

"Первым делом познакомлюсь с внебрачным сыном"

- Накануне прошлого дня рожденья вы рассказывали «КП», что кроме шестерых официальных детей, вам предъявили еще семерых внебрачных – все, как на подбор сыновья. С тех пор новые наследники не появились?

- Да, появился еще один сын, ему уже за 30. Его мать – я ее помню, хорошая девушка из Подмосковья, недавно сильно заболела, и тогда решила признаться: мол, твой отец вовсе не космонавт и не моряк, а вот, пожалуйста, художник, с экрана не сходит. Но он оказался парень гордый, первым знакомиться не будет. Меня это удивило. Обычно каждый новый ребенок приходит ко мне, я спрашиваю: «Сколько?». И всем что-то надо. А этот не такой. Так что когда закончится этот режим самоизоляции, первым делом я познакомлюсь с сыном.

«Комсомольская правда» поздравляет Никаса Сафронова с днем рожденья и желает здоровья и процветания!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Никас Сафронов: «Мне предъявили еще 7 внебрачных сыновей»

Известный художник накануне 63-летия пообещал «Комсомолке» подарить мед собственного изготовления, который его научил делать Юрий Лужков (подробности).