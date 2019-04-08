Никас Сафронов: «Мне предъявили еще 7 внебрачных сыновей»

Почти каждый год на праздники к Никасу Сафронову приезжают его всемирно известные друзья. На последнем юбилее была Софи Лорен, в этот раз заслуженный художник России ждет в гости Эрика Робертса и Настасью Кински. Накануне 63-летия известный живописец и портретист побеседовал с «Комсомолкой» о творчестве и копировании, о деньгах и подарках, о бесчисленных детях и их матерях, о Мадонне и Лужкове.

- Чувствуете себя на 63 года?

- Чувствую себя на 25-30 лет. У меня нет дребезжания и мне по-прежнему нравятся все привлекательные женщины с изюминкой.

- Какой подарок на день рождения вы сделаете самому себе?

- В прошлом году купил себе 25 гектаров земли под Ульяновском, недавно оформил документы. Там когда-то у моих предков-священников была вотчина, хозяйство, там жили мои родители и я это восстановил. Там огромный сад, пруд, родник. Там у меня три домика, большая баня на 8 человек. И я планирую разводить там пчел. Они будут давать до 2,5 тонн. И буду дарить настоящий, 100-процентный мед «Комсомольской правде». Ведь не будет пчел — не будет земли.

- Вы как Юрий Лужков!

- Он иногда заходит в гости. И да, он заразил меня этой историей! Он однажды мне два часа рассказывал о том, как разводить пчел и делать мед! Я — последователь Юрия Михайловича.

Художник Никас Сафронов.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Вы — известный портретист. И ваши работы стоят больших денег. Но иногда вы их дарите. В зависимости от чего?

- Я был в Голливуде, у меня была возможность встретится с Мадонной. Я сделал наброски — ей понравилось. Она заказала мои работы. И она торговалась. Но я ей не уступал, потому что не являюсь ее большим поклонником. Но в то же время я могу кому-то подарить картину. К примеру, Шону Коннери - настолько я люблю этого актера.

- Вы сказали, что миллионерша Мадонна торговалась?

- Торгуются все. И миллиардеры торгуются. При этом один человек 15 лет копил, чтобы купить мою картину. И это не единичный случай. Много лет назад приехал человек, который экономил и накопил 10 тысяч долларов, чтобы купить мою работу. Я взял половину денег и оплатил ему обратную дорогу.

- Мадонна за сколько купила? Скинули ей цену?

- За нормальные деньги купила. Я сделал ей скидку. Один из портретов подарил, но другой не был подарком.

- Часто ли приходится приукрашивать, чтобы угодить заказчику портрета?

- Не приукрашивать. Рафаэль писал: «Нет некрасивых лиц, есть плохие художники». Это всегда собирательный образ. Можно же убрать подбородок, если человек поправился, или мешки по глазами, которые от усталости. А плохой художник не чувствует человека, он списывает, пишет то, что видел.

Художник с великой Софи Лорен. Фото из личного архива

- То есть не копирование.

- Ни в коем случае! Если даже используешь фотографию, к примеру Пушкина или Толстого, чтобы создать образ. Взял Кипренский и сделал Пушкина красавцем, вкусным! На такого любая девушка-красавица польстится. А есть другие невыгодные портреты, где у него нос крупный, рост маленький. Это неправильный подход. Всегда можно найти форму подачи, которая и человеку понравится, и зрителю. Как говорил Микеланджело: «Бери камень и отсекай все лишнее». Временное, наносное, не историческое. Но и придумывать, домысливать не надо. Есть восточная легенда, когда царь не имел руки, ноги и глаза. И он попросил художников написать его. Один нарисовал его с глазом, рукой, ногой и он его казнил. Второй написал его с одним глазом, одной рукой и ногой. Тоже на казнь. А третий поставил его в профиль, посадил на коня и вместо руки написал щит. И царь его наградил.

- Вы известный холостяк. Или только по документам?

- Я холостяк, у меня никого нет. Я встречался с одной девушкой многие годы. Сейчас я продолжаю ее поддерживать, но не видел около пяти лет. Есть какие-то случайные и неслучайные встречи. Есть те, с кем долгие годы знаком, есть какие-то кратковременные увлечения — я же часто летаю по стране и миру. Я не могу сказать что я евнух или затворник. Но так, чтобы сердце лежало…

- В третий раз ставить печать в паспорте не планируете?

- Я боюсь влюбляться, увлекаться сильно. У меня есть все, что надо: квартира, имя, какой-то достаток. Я вижу, как мои знакомые женятся, потом разводятся, и она у него все оттяпывает. Мне не жалко. Мама говорила: «Если женился и решил через 20 лет развестись, то найди фуфайку, в которой пришел, и уйди». Прежде, чем расстаться со своей девушкой, я купил ей квартиру, машину, все-все-все, помог получить образование. Я понимал, что дальше не буду с этим человеком, но сделал все, чтобы он не чувствовал себя брошенным.

- Значит, если Никас Сафронов купил своей спутнице квартиру, машину, за этим следует расставание?

- Это не следует. Я по-разному делаю. Но я никогда не веду себя подло. Это мое воспитание. Я не веду себя по-хамски. Если даже хочется человека задушить, я стараюсь расстаться очень мягко, чтобы не оставлять осадка. И не наживать себе лишних врагов (их и так очень много), и не чувствовать себя подлецом.

- О количестве ваших внебрачных детей ходят легенды. Сколько их у вас?

- Появляется много детей. Мне предъявили семь, если не восемь детей. Одного я пока еще не видел, но вспомнил, что с его мамой встречался — очень эффектная женщина с восточной красотой. Одного я уже усыновил. Его зовут Юра. Всего шесть официальных: единственный родившийся в браке Стефано, Ландин, Лука, Александр, Дмитрий и Юрий.

- Семь на очереди и все тоже сыновья?

- Как нарочно. Удивительно! Одни сыновья.

- Вы анализ ДНК не делали?

- Я очень спокоен по этому поводу. Если я вспоминаю его маму, если мне было с ней хорошо, я принимаю ребенка. Я занимаюсь долгие годы благотворительностью, почему не помочь той женщине, с которой мне было когда-то хорошо? Почему не помочь ее сыну? Мне предъявляли детей уже во взрослом состоянии, к тому моменту, когда я стал известным. А так бы я и в жизни не знал, что существуют эти дети в таком количестве.

- Что для вас деньги?

- Деньги, которые зарабатываю своим трудом, я делю пополам. Одну половину — семье. Во-первых, у меня три брата и сестра, я их поддерживаю. Во-вторых, у меня дети. Я им оплачиваю учебу и прочее. Деньги, которые я, к примеру, получаю от продажи конфет, посуды, зонтов, красок и прочего с моим именем или картинами, я 100% отдаю на благотворительность.

- Как относитесь к зависти?

- Никогда никому не завидовал и другим не желаю. Как только человек начинают кому-то завидовать, он поедает себя изнутри. Мне завидуют многие, я знаю. Но я отношусь к этому философски и молюсь за них: «Дай Бог, чтобы у них что-то понравилось и достаток был такой, чтобы они никому не завидовали». Все можно сделать: работать как Рембрандт, Леонардо, Веласкес — это всего лишь техника, которую ты осваиваешь в процессе обучения. Если ты работаешь, не ленишься, занимаешься другими делами, у тебя и друзья будут, люди станут уважать, ценить. У тебя всегда будет и достаток, и благополучие, и здоровье. Когда ты работаешь, ты не болеешь, потому что некогда думать об этом.

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