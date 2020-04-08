Стихи о коронавирусе: «Помнишь, свиной как-то же победили. Может, и в этот раз?»

Во время самоизоляции спасает творчество. Мы уже писали о паблике "Изоизоляция", в котором люди делятся оммажами на мировые шедевры. Но не живописью единой. Культуртреггер Михаил Фаустов перевел в онлайн-режим чемпионат по чтению вслух "Открой рот", где участники от мала до велика коротают вечера, читая по Зуму отрывки прозы и стихотворения.

К формату видеоконференций обратились поэтические курсы и литературные объединения. Каждый вторник в семь часов вечера виртуально встречаются молодые поэты Creative Writing School.

Мы выбрали лучшие работы участников школы, посвященные нынешним событиям.

Алла Мошкевич

***

Шестое марта, кот яростно лижет шерсть.

Касперский проспал атаку коронавируса.

По сводкам из шести заболевших умирают шесть.

Но объявили, что все отлично и, может быть, выкрутимся.

В провинции Хубей, говорят, собаки едят людей,

с криком падает доу джонс, но держатся российские акции.

В супермаркетах заканчиваются туалетная бумага и клей,

необходимые для мумификации.

Сорок третий день эпидемии, утро, темень, но без-

головый дворник долбит лед, нет чтоб дома сидел в испуге.

Ему б предать доверившегося начальника ДЭЗ

и отсиживаться спокойно в девятом круге.

Кашлянувшего в автобусе, я думал, вышвырнут на ходу,

но смалодушничали, и он вышел на Парке Культуры,

Я лежу в постели, пью чай с малиной и жду.

Я здесь навсегда, я меряю температуру.

Вадим Крючков

***

Вместо цепи посадили на карантин,

сделали подробный анализ:

"У вас все признаки смерти",-

сказал умный доктор.

Пепельница голодной муреной глотает окурок.

Кожу руки под проточной водой

трем. Ты боишься?

Детская площадка пусто трепещет

на ветру заградительной лентой -

красные и белые полоски рвутся улететь,

но их оставили охранять инерцию.

Хочется быть успешным,

но жизнь имеет все признаки смерти.

Я никак не могу унять дрожь. И проснулся.

Я проснулся, и долго не мог унять дрожь.

Натали Верна (Клементинка Мандаринка)

***

Старики не рисуют

Больше вазу.

Не гнут позвоночники

В залах для джиу-джитсу.

Самый главный враг

Человечества назван.

Женщина в маске

Спиртует ребенку джинсы.

Антисептик навроде

Святой воды.

Изыди!

Останутся только лучшие.

Те, которые взяли еды

По случаю.

От гречки легче,

Хотя гречка не лечит.

Действует как седация.

Батареей выстроим, выстоим

Нечего!

Мы же сильная нация.

На полках лимоны

Тщательно выбирая

Причитает многодетная мать:

«Не из Китая!

Не из Китая!

Итальянские тоже не брать».

Старики сидят прилежно

На карантине.

Листают фотки недорисованных ваз.

«Помнишь тот, свиной,

Как-то же победили?

Может, и в этот раз?»

Платон Гурьянов

***

Они забирают немножко там и немножко тут,

Они говорят: можно тихо, без рук, в сети,

Но я каждый вечер тревожно черчу маршрут

Выскочкой из подъезда через пустырь.

С тобой мы посажены смирно куда кто сел,

Лишь скайпа позволено ватное бу-бу-бу,

Но я стал машиной на полупустом шоссе,

Стал лезвием, с шелестом режущим мглу.

Они говорят...но лишь разевают рты,

Как будто в их телике включен беззвучный скетч.

От Марфино до Черёмушек тридцать минут езды,

Я еду, чтоб слышать живую речь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шедевры из гречки и туалетной бумаги: пятнадцать лучших работ из паблика "Изоизоляция"

Есть ли среди нас такие, кто не слышал об "антихандрической" группе "Изоизоляция"? В пабликах наши самоизолированные граждане воссоздают из подручных средств копии известных картин. Получается смешно и антидепрессивно. В группе около ста тысяч участников, а количество креативных работ - не счесть. Вместе с историком Михаилом Коробко мы выбрали лучшее. (подробности)