2020-04-05T00:01:55+03:00
Общество

Шедевры из гречки и туалетной бумаги: пятнадцать лучших работ из паблика "Изоизоляция"

В дни пандемии граждане креативят, воссоздавая из подручных средств шедевры великих мастеров
Сергей СЕЛЕДКИН
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Сравнивать разные варианты "Любительниц абсента" - одно удовольствиеСравнивать разные варианты "Любительниц абсента" - одно удовольствиеФото: Facebook
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Есть ли среди нас такие, кто не слышал об "антихандрической" группе "Изоизоляция"? В пабликах наши самоизолированные граждане воссоздают из подручных средств копии известных картин. Получается смешно и антидепрессивно. В группе около ста тысяч участников, а количество креативных работ - не счесть. Вместе с историком Михаилом Коробко мы выбрали лучшее.

ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА

"Изоизоляция" - отличный пример того, что общество возникло сразу и для всех. Моделями становятся дети, взрослые и - пенсионеры. Например, в работе, воссоздающей картину Адольфа Хельцеля "Читающая Библию" (1890) моделью стала 84-летняя мама фотографа.

"Читающая Библию" Фото: Facebook

"Читающая Библию"Фото: Facebook

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА АБСЕНТА - В ТОПЕ

В группе выделились лидеры: картины, которые копируют чаще всего. Ожидаемо в топ попала "Девочка с жемчужной сережкой" Вермеера и "Девочка с персиками" Серова. А вот популярность "Любительницы абсента" Пабло Пикассо вряд ли кто мог предугадать: не самый очевидный, хотя и очень объяснимый выбор.

Сравнивать разные варианты "Любительниц абсента" - одно удовольствие.

Популярность "Любительницы абсента" Пабло Пикассо вряд ли кто мог предугадать Фото: Facebook

Популярность "Любительницы абсента" Пабло Пикассо вряд ли кто мог предугадатьФото: Facebook

НЕОЖИДАННЫЕ ИМЕНА

Сейчас особым шиком считается - найти и повторить картину малоизвестного художника. Кто помнил, к примеру, художника Карла Райхерта до того момента, как Альбина Клец из Житомира не повторила картину со своей таксой Мулей.

- Самое сложное для меня было - найти газету, - говорит Альбина о своей работе. - В наш цифровой век, да еще в условиях, когда киоски закрыты - это было сложнее, чем уговорить Мулю сниматься.

Сейчас особым шиком считается - найти и повторить картину малоизвестного художника Фото: Facebook

Сейчас особым шиком считается - найти и повторить картину малоизвестного художникаФото: Facebook

НАД КЕМ СМЕЕТЕСЬ, НАД СОБОЙ СМЕЕТЕСЬ

Важная особенность флешмоба - он смешной. Как писал Хлебников, оптимизм отличает народное творчество от индивидуального. Люди не боятся выглядеть смешно и веселить окружающих. В этом смысле особенно показательна работа Оксаны Рау, рискнувшей повторить картину Анастасии Нильской "Женщина, надевающая колготки".

Важная особенность флешмоба - он смешной Фото: Facebook

Важная особенность флешмоба - он смешнойФото: Facebook

Самоироничные работы набирают огромное количество просмотров. Так косплей "Безобразной герцогини" Квентина Майсеса собрал за полдня четыреста перепостов и восемнадцать тысяч лайков!

Самоироничные работы набирают огромное количество просмотров Фото: Facebook

Самоироничные работы набирают огромное количество просмотровФото: Facebook

ИЗ ГРЕЧКИ И ПАЛОК

Те, кто не хотят выступать моделями, ваяют картины из подручных средств. Часто в ход идет гречка. Ей рисуют "Голубя мира" Пикассо или пишут на столе "Жизнь удалась", переиначивая знаменитый плакат Андрея Логвина, выполненный красной и черной икрой.

Пример удачной работы из подручных средств и палок - косплей картины Макса Эрнста. Как пишет автор фотографии, в ход пошли финские ржаные хлебцы и трава с заднего двора.

Пример удачной работы из подручных средств и палок Фото: Facebook

Пример удачной работы из подручных средств и палокФото: Facebook

А вот эту работу по мотивам Сальвадора Дали выбрал в качестве лучшей писатель Сергей Литвинов.

Время к ужину однако Фото: Facebook

Время к ужину однакоФото: Facebook

ИЗ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ И МАСОК

Конечно, в ход идут и запасенные рулончики туалетной бумаги и маски разных калибров. Особенно смешно, когда с помощью этого нехитрого реквизита удается добиться сходства с картинами Пикассо. "Он знал", - пишут восхищенные зрители по поводу "Портрета женщины".

Портрет женщины. Дора Маар Фото: Facebook

Портрет женщины. Дора МаарФото: Facebook

Хорошо смотрится и переиначенные на современный лад шедевры. Например, Кустодиевская "Купчиха за чаем" превратилась в колоритную "Купчиху за гречкой" от красноярского фотографа Татьяны Вишневской.

«Купчиха за гречкой» Фото: Facebook

«Купчиха за гречкой»Фото: Facebook

А здесь приводить знаменитую работу Микеланджело в качестве первоисточника и вовсе не надо. Все и так понятно при минимальном количестве усилий, затраченных на создание фотошедевра:

Микеланджело. Похмелье Фото: Facebook

Микеланджело. ПохмельеФото: Facebook

НЕ КОПИРУЙТЕ БОСХА, МЫ УМРЕМ ОТ СМЕХА

Косплеи странных героев с картин Босха можно выделить в отдельную категорию. Портретное сходство здесь не требуется, а креатив важен. "Не копируйте Босха, можно же от смеха умереть", - жалуются зрители, глядя на это:

Косплеи странных героев с картин Босха можно выделить в отдельную категорию Фото: Facebook

Косплеи странных героев с картин Босха можно выделить в отдельную категориюФото: Facebook

ПУГАЮЩЕЕ СХОДСТВО

По словам историка Михаила Коробко, порой сходство с оригиналом становится просто пугающим. Чего стоит, например, портрет Ладо Гудиашвили:

Женский, что очевидно, портрет Фото: Facebook

Женский, что очевидно, портретФото: Facebook

ЗНАМЕНИТЫЕ УЧАСТНИКИ

Своими работами в группе делятся и вип-персоны. Среди участников "Изоизоляции" - популяные писатели, журналисты и актеры. Дочь Эльдара Рязанова, к примеру, не удержалась и выложила свою версию портрета Ренуара.

Своими работами в группе делятся и вип-персоны Фото: Facebook

Своими работами в группе делятся и вип-персоныФото: Facebook

КОММЕНТАРИЙ

Сергей Литвинов, писатель

Потрясающая группа! Демонстрирует исключительную креативность российского народа! Право, ее (креативность) надо отправлять на экспорт взамен подешевевшей нефти. В группе, что копирует живописные сюжеты, меня больше всего поразило то, что повторяют не только реализм, но и Брейгеля, Босха, Дали, Малевича, Пикассо. И как остроумно (и похоже) получается.

Наталья Захарова, психиатр ГКБ №1 имени Алексеева (бывшая Кащенко)

То, что происходит в группе "Изоизоляция" - прекрасно вписывается в "Пирамиду потребностей" Маслоу. Когда решены базовые потребности, можно переходить к удовлетворению высших потребностей. В подражании шедеврам проявляется эстетический вид досуга у людей с хорошим образованием и ценностями: надо проявить творчество, надо доказать себе, что не деградируешь, надо прикоснуться к вечным ценностям. Важная особенность группы - установка на азарт и оптимизм, что характерно для флешмобов и народного творчества. Этт вид времяпрепровождения можно назвать групповой терапией, но в любом случае, это намного здоровее и лучше, чем строить кордоны от зомби.

ИСТОЧНИК KP.RU

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