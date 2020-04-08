2020-04-08T15:54:18+03:00
Происшествия

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения ученого

81-летний Владислав Назаров пострадал в результате нападения в московской аптеке
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Глава Следственного комитета РФ Александр БастрыкинГлава Следственного комитета РФ Александр БастрыкинФото: Евгения ГУСЕВА
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения ученого Российской академии наук (РАН).

- Из опубликованной в СМИ информации следует, что старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Владислав Назаров был избит в центре Москвы вблизи своего дома. Также в материале указывается, что после нападения 81-летний мужчина был госпитализирован в городскую больницу. В настоящее время продолжаются необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России, - сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Как стало известно "Комсомолке" Владислав Назаров, который известен своими научными работами по истории Удельной Руси, был госпитализирован 31-го марта из аптеки, которая находится в 42-ом доме по улице Плющиха. Эта аптека находится рядом с его домом. Там он якобы нахамил 66-летнему предпринимателю, который попытался купить лекарства без очереди. Пенсионер ударил 81-летнего Назарова в лицо, и тот ударился головой о прилавок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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