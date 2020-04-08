"Один матерится, а второй ему вмазал": 81-летний историк попал в реанимацию после драки в аптеке на Плющихе

Уже неделю в одной из столичных больниц находится известный историк, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН 81-летний Владислав Назаров. В реанимацию он угодил прямо из аптеки в центре Москвы на улице Плющиха 42. Это ближайшая аптека к дому историка, и именно сюда днем 31 марта он пришел чтобы купить, нет, не пресловутые маски, а лекарства. По словам сотрудников аптеки, мужчина был не в духе и сорвался на другом покупателе.

- Они очередь не поделили. Тот что старше (речь про историка Назарова) все начал. Он матерится и кричал на всю аптеку. Второй мужчина, он тоже пенсионер, сначала терпел, а потом ударил его кулаком в нос. Бедный старик упал и головой ударился о стекло прилавка, - рассказала "Комсомольской правде " Ольга, сотрудница аптеки.

Фармацевты сразу вызвали скорую. У Назарова диагностировали закрытую черепно- мозговую травму. До сих пор он находится в больнице.

Его обидчика полиция установила. Он, действительно, тоже уже не мальчик. Это 66-летний предприниматель. По его словам, историк сам начал конфликт и вывел его из себя.

- Он говорил такое, что любой бы ему врезал, - заявил он полиции.

Назаров же уже написал заявление и требует строго наказать хулигана. Полиция сейчас изучает записи с камер видеонаблюдения. Дело пока не возбуждено, а значит в этой истории не все так однозначно

- По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - прокомментировали "Комсомольской правде" в пресс-службе столичного главка МВД.

ДОСЬЕ "КП"

Владислав Дмитриевич Назаров – историк. Родился в 1938 году. Работает в Институте российской истории РАН. Один из лучших специалистов по истории России XIV–XVII веков. Он автор более ста статей в Большой российской энциклопедии.

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