Худая Лолита в "голом" комбинезоне взорвала Инстаграм

Вот уже несколько месяцев вся женская аудитория Лолиты мечтает взвесить артистку. Видно ведь - после развода 56-летняя Милявская скинула едва ли не половину собственного веса, а заодно и с десяток лет. Так сколько же надо сбросить, чтобы выглядеть так же эффектно, гадают поклонницы.

Однако, сама Лолита никаких цифр - ни до, ни после - не называет.

- У меня дома нет весов, - каждый раз отмахивается "женщина без комплексов". И судя по всему, продолжает худеть.

Так, в Инстаграме Лолы появилось видео из гримерки шоу "Вечерний ургант", где артистка предстала в невероятно эффектном образе. Буйные кудри, вечерний макияж и главное, новый "голый" комбинезон, сияющий сотнями страз - от артистки просто не оторвать глаз.

- Ну где еще на карантине примерить костюмчик, который собиралась надеть на шоу в "Крокусе" (большой сольный концерт перенесся с 10 апреля на 9 октября. - Ред.), - рассуждает Лолита, позируя перед зеркалом. - Надеюсь, сегодня покорю сама себя. По-моему, я крутая тетка!

lolitamilyavskaya Лолита сразила соцсети новым "голым" комбинезоном

С этой похвалой без ложной скромности поклонники не могли не согласиться. Всего за час видео в Инстаграме Милявской набрало 350 тысяч просмотров и более 4000 восторженных комментариев, в том числе, и от коллег по шоу-бизнесу.

- Как ты похудела! Выглядишь - просто шик! - отметила певица Валерия.

- Секс-бомба! - восхитилась Эвелина Бледанс.

- Красотка! - поддержала Анна Семенович.

- Слепну, Лолик! Что же ты делаешь со мной?! - пошутила юмористка Марина Федункив.

Между тем, пользователи соцсетей засыпали певицу вопросами, как ей удалось так постройнеть - новая любовь виновата, диета или тренировки?

- Просто надо пойти к эндокринологу. А любовь новой не бывает, - ответила Милявская.

Не могли блогеры не вспомнить и другой "голый" комбинезон Лолиты, в котором она три года назад шокировала публику на фестивале "Жара". Тогда певица, страдавшая от лишнего веса, стала героем бесчисленных мемом и фотожаб, который до сих пор гуляют в Интернете. Зато тем заметнее разница между "было" и "стало".

lolitamilyavskaya Мои любимые фотожабы))!! Призываю всех женщин не 0 размера, хоть раз себя порадовать с улыбкой !

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