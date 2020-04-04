2020-04-04T21:36:47+03:00
Звезды

Лолита лишила единственную дочь наследства

56-летняя певица составила завещание
Ольга ЛИБГАРДТ
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Лолита Милявская решила не оставлять единственной дочке наследстваЛолита Милявская решила не оставлять единственной дочке наследстваФото: Борис КУДРЯВОВ
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Единственной дочери Лолиты Милявской в ноябре 2019 года исполнился 21 год. Ева живет в Европе, знает несколько языков. Девушка очень близка со своей звездной родительницей, которая за нее очень переживает. Певица заранее написала завещание. Она лишила дочь наследства, оформив все на своих близких. Звезда уверена, что только так сможет обеспечить дочери безопасность, когда ее не станет.

Лолита Милявская решила не оставлять единственной дочке наследства. Вокалистка переживает, что после ее смерти Ева может стать жертвой мошенников, которые позарятся на ее деньги.

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Моя Русалочка
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"Она не очень социально активна. У нее нет моих зубов и вряд ли будут. Это свойство недоношенных детей. Ева не будет отстаивать имущество. Мир настолько жесток, что я не очень хочу, чтобы ею воспользовались. Поэтому так решила", - объяснила 56-летняя Лолита свое решение в эфире YouTube-шоу "А поговорить?".

Милявская ждет, что однажды Ева подарит ей внуков. "Пусть у меня будут внуки, честно. Я не из тех, кто сходит с ума от большого количества детей", - заявила артистка.

Напомним, Ева появилась на свет в 1998 году. Лолита Милявская тогда была замужем за Александром Цекало, однако отцом единственного ребенка певицы был совершенно другой мужчина. Он погиб ровно за 40 дней до появления малышки на свет. Большую часть времени воспитанием девочки занималась бабушка в Киеве.

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Оставайся маленькой, не испорченной взрослыми хитростями!
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Ходили слухи о том, что дочь звезды страдает от аутизма. Но певица официально опровергла эту информацию. Исполнительница рассказала, что Ева родилась недоношенной и с этим были связаны трудности в ее развитии. Девочка росла очень стеснительной, поэтому ей было трудно заводить друзей. Однако она очень хорошо училась. Кроме того, Ева очень музыкальна. После окончания школы девушка поступила на филологический факультет в филиал Вашавского университета в Москве. После окончания университета она перебралась в Польшу, где продолжила обучение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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