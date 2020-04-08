2020-04-08T19:58:29+03:00
Общество

Владимир Соловьев - об обращении президента: А Путин и раньше не говорил, что не надо работать

За три минуты до начала своей программы знаменитый телеведущий дал интервью «Комсомольской правде»
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Журналист Владимир СоловьевЖурналист Владимир СоловьевФото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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- Алло! Владимир, президент снова обратился к народу - уже в третий раз за время эпидемии коронавируса...

- Александр, я не могу сейчас - просто бегу уже в эфир.

Владимир Соловьев: «А Путин и раньше не говорил, что не надо работать»

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- Ну, сколько успеем... Изменилась тональность, изменилась лексика у Путина в обращении. Вам не показалось?- Нет...

- Оно, во-первых, не такое тревожное. И потом, Путин предложил все-таки…А вопрос у вас какой?

- Вам не показалось, что мы сейчас увидели / несколько другого Путина? И что за окном, на самом деле - это другая Россия, что Россия хочет и должна работать?

- Нет, абсолютно нет - ничего не изменилось.

Во-первых, никто не говорил, что Россия должна не работать. Как раз - было отдано регионам (право) решать (вопрос с занятостью людей) - в зависимости от ситуации. Путин изначально… настраивал как раз на работу.

Россия - всегда Россия. Поэтому, на мой взгляд, - ложный посыл, что это другая Россия, никакая не другая.

- А какая? Вот же - приходится об этом - так, на бегу.

- Это всегда (не побоюсь громких слов) Россия – победитель. Это Россия с многовековой историей преодоления - спокойного, разумного, где важно сохранить людей и сохранить страну.

И сейчас все - абсолютно в традициях. Поэтому здесь настолько уместно звучат и библейские отсылы, если вы обратили внимание.

- Да.

- Я не вижу… Особых изменений. Это - Путин. Это - тот Путин, которого мы знаем. И которого мы видим все время. Спокойный, вдумчивый, анализирующий, что и как происходит.

- Он сделал акцент, что надо работать.

- Он никогда не делал акцента, что не надо работать.

То есть сначала было сказано, что да, выходные, но определенная группа должна быть занята делом. Сейчас же тоже сказано, что, извините, но надо посидеть дома.

- Но в предыдущем обращении он трижды эту мысль повторил...

- Все! У меня эфир через три минуты. Бегу работать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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