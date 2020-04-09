"Выйдем из карантина звездами": инстаграм-косметологи без лицензии зазывают на губки и бровки "антикоронавирусными" скидками

Провести время с пользой на карантине решили не только обитатели Рублевки. Пока пластические хирурги перекраивают лица, грудь и попы богатым да знаменитым, простых обывательниц (в Сети их называют исключительно "девочки", "девчулечки" и "мои красавицы") зазывают на прием интернет-косметологи. И "девчулечки", как мотыльки, летят на свет, несмотря на сомнительное качество предлагаемых услуг. Не сидеть же страшными на карантине, пока салоны закрыты. Да и заживет все как раз, пока никто не видит.

А салоны и правда закрыты, не помогло даже недавнее разрешение столичной мэрии на работу организаций с медлицензиями. Во-первых, она есть только у трети салонов (в Москве это примерно 3-4 тысячи студий из 13 тысяч). А во-вторых, большинство решили: лучше перебдеть, чтобы не допустить заражений.

- Хорошая новость: салонам разрешили работать. Плохая - в них по-прежнему нельзя заходить, - грустно шутят мастера, добросовестно отбывающие самоизоляцию. И готовятся обить свои потери в мае, продают услуги оптом:

- Дорогие девочки, запишитесь на май до 15 апреля и получите скидку 10% на первую зону и 15% - на вторую и третью зоны перманентного макияжа. Предложение действует только при условии одновременной записи!

Большинство мастеров надеются в мае отбить убытки.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Цены горят

Но где там майским скидкам угнаться за апрельскими. Цены у инстаграм-косметологов, большинство из которых работаю без лицензии и на дому, сейчас буквально горят.

- Мои красотки! Есть все шансы выйти из карантина звездами! У нас для вас "антикоронавирусное" предложение: с 6 по 30 апреля увеличить губки можно за 7500 вместо 12000 рублей, - зазывает "девочек" косметолог Елена из Москвы, которая позиционирует себя как бьюти-доктор и красиво уходит от вопросов о документах на медуслуги.

Горячие "антикоронавирусные" акции.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Ударим красотой по "короне"! Только в апреле акция: увеличение губ и безоперационная ринопластика (исправление носа с помощью геля. - Ред.) - 12 тысяч вместо 20! - вторит другой раскрученный в Сети мастер. На вопрос: "Есть лицензия?" рапортует: "Да", но показать отказывается...

Впрочем, некоторые даже не скрывают, что работают без документов. Да и "кабинеты" их вызывают вопросы.

- Принимаю в студии, в изолированном кабинете с кварцеванием и проветриванием и только ЗДОРОВЫХ пациентов. Это не салон красоты, потока людей нет, - ответила "КП" популярный в соцсетях мастер. - Работаю без лицензии, поэтому и цены такие привлекательные. Где вы еще губки за 8000 сделаете? Вот и решайте.

При этом, судя по лайкам и комментариям отбоя от клиентов нет даже у таких мастеров.

И как только мастер определяет, здоров ли клиент..?Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Штраф за "губки"

Впрочем, единичные салоны в Москве - самые храбрецы - все-таки решили открыться.

- Ура, у нас есть лицензия и мы открываем прием, - сообщила в своем Инстаграме модный косметолог, у которой 140 тысяч подписчиков. - Мы готовы всем желающим предоставить услуги перманентного макияжа, лазерной эпиляции и инъекционной косметологии. Маски, аппараты для моментального измерения температуры готовы, все необходимые документы с инстанциями согласованы. А еще весь апрель у нас акции. Перманент губ у топ-мастера стоит 3990 рублей вместо 7550. Все нормы безопасности соблюдены!

Косметологам, добросовестно отбывающим изоляцию, остается лишь грустно шутить.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Но о какой безопасности может идти речь, если делая тот самый перманент губ (как, впрочем, и все остальное), мастер вплотную склоняется над клиентом? Тут уж дистанцию в полтора метра никак не соблюсти - руки не хватит. А ведь до салона еще надо добраться.

- Подскажите, а как же к вам попасть, если выходить из дома можно только в аптеку или продуктовый, - задаются резонным вопросом пользователи соцсетей. - Теперь "иду в салон" должно быть такой же уважительной причиной, как "иду за парацетамолом"...

- Так и скажите, что идете в аптеку, - советует косметолог. - А еще лучше, приезжайте на такси, чтобы не нарваться на штраф...