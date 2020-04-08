"Решили в гробу хорошо выглядеть?": во время самоизоляции звезды бросились делать пластику

Пока простые россияне соблюдают режим самоизоляции во время пандемии коронавируса, богатые и знаменитые жители Рублевки используют это время для того, чтобы лечь под нож хирурга и сделать пластическую операцию. О новом тренде звездных обитателей роскошных особняков рассказал Андрей Малахов.

Андрей Малахов знает все об элите. По его словам, богатые и знаменитые, похоже, совсем не боятся за свою жизнь. "Рублевка пылает от коронавируса. Его привезли с модных горнолыжных курортов, поэтому многие уже лежат в больницах", - рассказывает телеведущий.

Но больше всего его шокирует не это. "Мне совершенно непонятна история, когда карантин используют как возможность для того, чтобы сделать пластические операции. Вот такой тренд появился", - цитирует Малахова Teleprogramma.pro.

Не секрет, что после общего наркоза организм ослаблен. И подхватить коронавирус становится гораздо проще. Но богатые и знаменитые в стремлении получить красивое лицо и новые формы готовы рисковать своим здоровьем.

"Когда узнаешь подобные истории, хочется кричать, как мэры итальянских городов на видео в соцсетях, обращаясь к нарушителям карантина: «Вы решили в гробу хорошо выглядеть, что ли?». Видимо, некоторые еще не понимают той опасности, которая появилась в связи с распространением этой эпидемии", - негодует Андрей.