2020-04-09T01:55:29+03:00
В мире

Коронавирус держится за человеческие клетки крепче, чем вирус атипичной пневмонии

При этом COVID-2019 оседает на верхних дыхательных путях, а SARS - на легких
Арина СУВОРОВА
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При этом COVID-2019 оседает на верхних дыхательных путях, а SARS - на легкихПри этом COVID-2019 оседает на верхних дыхательных путях, а SARS - на легкихФото: REUTERS
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Процесс присоединения вируса COVID-2019 к здоровой клетке был разобран учеными подетально. Кажется, любой дилетант сейчас с легкостью сможет объяснить, как коронавирус атакует клетку-хозяина. Ученые из Университета Миннесоты создали 3D-модель шипа, который находится на поверхности коронавируса, и образует ту самую корону, пишет The Guardian.

Детальный анализ структуры вируса SARS-CoV-2 показал, что связь, которую устанавливает COVID-2019 с человеческой клеткой, в четыре раза сильнее и крепче, чем та, что выстраивал коронавирус, провоцирующий атипичную пневмонию, отмечает доктор Фанг Ли, возглавлявший исследовательскую группу.

Это открытие позволяет предположить, что частицы нового коронавируса, попадая в организм через нос или рот, оседают в верхних дыхательных путях. А это означает, что инфекции не требуется слишком много времени и сил, чтобы заразить нового хозяина.

КЛЮЧЕВОЙ БЕЛОК

3D-модель вируса в атомарном масштабе американские ученые создали с помощью рентгеновской спектроскопии. Шипы (или, как их еще называют, спайки) состоят из белка. Благодаря ему коронавирус связывается с другим белком, который находится на поверхности человеческой клетки. Через белковый шип вирус сообщает клетке, что к ней подошло нечто очень важное и ценное, чем клетка может поживиться. Коронавирус COVID-2019 заманивает человеческую клетку, предлагая ей белок АСЕ2 (рецептор, связанный с регуляцией кровяного давления в организме человека). Он становится отмычкой, а шип - дверным проходом внутрь клетки.

АСЕ2 много на мембране альвеолоцитов — клеток, которые выстилают легкие изнутри, а также находятся в носоглотке. Соответственно, вирус атакует их в первую очередь, а они выделяют провоспалительные белки. В борьбу вступают клетки иммунной системы, которые лишены белка АСЕ2 и не подвержены действию вируса, из-за чего в легких и начинает развиваться воспалительный процесс.

ОТ МЫШИ ДО ЧЕЛОВЕКА

Американские ученые также сравнили структуру COVID-2019 с другими видами коронавирусов. Они установили, что в штаммах, которые содержатся в организмах летучих мышей и панголинов (основных переносчиков коронавирусов), имеется тот же самый белок - АСЕ2.

Это подтверждает предыдущие выводы ученых, что нынешний коронавирус передался человеку непосредственно от летучей мыши. Или от панголина, который перед этим заразился от рукокрылого.

Правда, перед тем, как атаковать человека, COVID-2019 претерпел ряд ключевых мутаций. Они уже позволили инфекции легче заражать людей и передаваться от человека к человеку.

- Мы знаем, что SARS-CoV-2 ведет себя иначе, чем его родственник, коронавирус SARS, провоцирующий атипичную пневмонию, - отмечает профессор вирусологии Ноттингемского университета Джонатан Болл. - COVID-2019 со всей силой поражает горло и нос, вызывая симптомы обычной простуды. В это же время SARS почти всегда провоцировал воспаление легких.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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