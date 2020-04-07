История появления коронавируса похожа на генетический детектив

До сих пор сведений, откуда взялся новый коронавирус, как он распространяется и насколько опасен, у ученых недостаточно. Но свято место пусто не бывает. Поэтому информационные лакуны заполняются всевозможными теориями - от фантастических до весьма правдоподобных.

Коронавирус COVID-2019 - это новое биологическое оружие, разработанное в Поднебесной. Нет! Американские солдаты занесли инфекцию в Китай во время армейских спортивных игр. Да нет же! Коронавирус изучали в химической лаборатории в Ухане, откуда он и распространился по всему миру. Глупости! Коронавирус начал свое шествие по планете с уханьского рынка Хуанань, где один гурман съел суп из летучей мыши. Где правда, а где ложь разбирались журналисты CNN.

ТЕОРИЯ №1: МОКРЫЙ РЫНОК

Ученые, стирая страновые границы, объединялись, обвиняя во всех бедах именно Китай. Они разделяли теорию, что наиболее вероятным очагом распространения COVID-2019 мог быть мокрый рынок в Ухане. Там торгуют дикими животными и различными морскими гадами. Нулевой пациент мог заразиться от летучей мыши или панголина. Но это всего лишь версия, которая пока не нашла окончательного подтверждения.

Десятки ученых - вирусологов, микробиологов, инфекционистов - со всего мира отмечают, что до сих пор нет никаких доказательств, что власти Китая или США целенаправленно пустили SARS-CoV-2 в народ. Поэтому наиболее вероятным кажется теория, что COVID-2019 имеет природное происхождение и передался человеку от летучих мышей.

Эксперты расходятся во мнениях, когда речь заходит о мокром рынке в Ухане как об источнике распространения нового коронавируса. Сторонники этой версии напоминают, что условия на рынке антисанитарные. Кровь и требуха смывалась под ноги покупателям, а разделочные столы протирались одними и теми же грязными тряпками.

Однако противники этого опубликовали ответное исследование в научном издании Lancet. Там говорится, что треть первых заболевших (около 13 человек) не были на рынке в Ухане. Среди них был и нулевой пациент, у которого проявились симптомы нового коронавируса еще 1 декабря.

- Никакой эпидемиологической связи между первым пациентом и более поздними случаями заражения COVID-2019 не было найдено, - говорится в докладе.

В начале февраля два китайских исследователя опубликовали научную работу в журнале Nature, где утверждали, что эпидемии коронавируса предшествовал несчастный случай, который произошел в одной из двух биолабораторий в Ухане.Фото: REUTERS

ТЕОРИЯ №2: ЛАБОРАТОРИЯ

В начале февраля два китайских исследователя опубликовали научную работу в журнале Nature, где утверждали, что эпидемии коронавируса предшествовал несчастный случай, который произошел в одной из двух биолабораторий в Ухане. Этот научный центр располагается рядом со злополучным мокрым рынком и специализируется на изучении летучих мышей и болезней, которые они переносят. Ученые утверждали, что геном COVID-2019 на 96% идентичен геному коронавируса, который содержится в организме рукокрылых.

Профессор химической биологии Университета Рутгерса Ричард Эбрайт один из сторонников несчастного случая в китайской лаборатории. Он склонен считать, что кто-то из сотрудников исследовательского центра мог случайно заразиться и стать разносчиком инфекции. Или вирус был искусственно доработан в стенах биолаборатории и подцеплен одним из лаборантов по неосторожности. Только подтвердить эти теории не составляет никакой возможности.

Большинство экспертов подвергли жесткой критике эти версии. Они назвали это исследование теорией заговора и упрекнули китайских ученых в запугивании людей. В своем опровержении специалисты утверждали, что коронавирус возник в дикой природе, как и большинство других патогенов.

- Мы давно убеждены, что COVID-2019 произошел от летучих мышей, - отмечает глава некоммерческой медицинской организации EcoHealth Alliance Питер Дасзак, многолетний исследователь и первооткрыватель новых инфекций, уже более 10 лет работающий в Китае. - Мы только не знаем, какой конкретно вид летучих мышей является переносчиком этого коронавируса. И не можем сказать, сколько еще таких вирусов может передаться человеку в будущем.

Против этой научной работы выступили также власти КНР и руководство самой биолаборатории.

- Мы должны прислушаться к профессиональным и научным заключениям. ВОЗ неоднократно говорила, что следует избегать увязки вирусов с конкретными расами, национальностями или географическими районами, - заявил заместитель министра иностранных дел Китая Ло Чжаохуэй.

И после такого давления авторам скандального исследования ничего не оставалось сделать, как отозвать свою публикацию.

Ученые сейчас пытаются проследить путь вируса от летучей мыши до человека. Не исключено, что между ними было еще одно животное - промежуточное.Фото: Shutterstock

ТЕОРИЯ №3: ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

Ученые сейчас пытаются проследить путь вируса от летучей мыши до человека. Не исключено, что между ними было еще одно животное - промежуточное.

Питер Дасзак считает, что летучая мышь могла заразить кого-то из домашнего скота. И уже мясо этого животного оказалось на прилавке уханьского рынка Хуанань. Неслучайно среди первых заболевших были продавцы, торговавшие свининой, говядиной и мясом птицы.

- Для человека, который впервые оказался в Китае и отправился на мокрый рынок, это шок - увидеть клетки с дикими животными, составленные друг на друга, и где на полу куча кишок, - отмечает Дасзак. - Пока ты идешь между рядами, скользишь на фекалиях и лужах крови. Пока взрослые работают за прилавками, их дети безмятежно играют рядом с ними.

Профессор Лондонского зоологического общества Эндрю Каннингем замечает, что мокрые рынки - идеальное место для появления зоонозных инфекций, распространение которых участилось за последние 30 лет.

- Пойманные дикие животные, которых держат в клетках в одном месте, пребывают в жутком стрессе. Находясь в непосредственном контакте с человеком, они могут стать опасной «вирусной фабрикой», которую убивают в негигиенических условиях, - говорит Каннингем.

Однако есть эксперты, которые предлагают еще одну версию: источником вспышки коронавирусной инфекции мог стать фермер.

- В организме летучих мышей коронавирус содержится в кишечнике и фекалиях (гуано), - поясняет профессор микробиологии Колумбийского университета Винсент Раканьелло. - Если вы зайдете в пещеру с летучими мышами, то увидите, что она вся покрыта гуаном. А многие фермеры собирают гуано и используют в качестве удобрения из-за содержания азота и фосфора.

Раканьелло предполагает, что после того, как фермер или его помощник заразился, он отправился в Ухань, распространяя инфекцию уже среди людей.

К слову, вопрос распространения нового коронавируса возвращает ученых почти на 20 лет назад, когда бушевала эпидемия атипичной пневмонии. Тогда считалось, что вирус передался от летучей мыши к промежуточному животному - циветте или виверре (представитель семейства кошачьих). Именно циветты заразили человека на рынке в Китае в 2002 году.

Но исследование, проведенное в 2013 году и подкрепленное последующим экспериментом 2017 года, показало, что коронавирус SARS мог передаться напрямую от летучей мыши человеку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768382" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались

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