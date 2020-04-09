Микробиолог Константин Северинов об эпидемии коронавируса в России: Мы — это Италия, только месяц назад

С каждым днем ученые всего мира получают все больше данных о коронавирусе SARS-CoV-2. Параллельно плодятся фейки и псевдофакты, непроверенная информация о новой инфекции. Чтобы узнать правду, известную на сегодняшний день, Радио «КП» (97,2 Fm) связалось с известным ученым-микробиологом, доктором биологических наук, профессором Университета Ратгерса (США), заведующим лабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и в Институте биологии гена РАН Константином Севериновым.

УМЫСЕЛ ЧЕЛОВЕКА ИЛИ «ШУТКА» ПРИРОДЫ?

- Константин, у части людей по-прежнему остается вопрос: не рукотворный ли все-таки коронавирус? Или это точно, что природа так «пошутила»?

- Совершенно точно можно сказать: нет никаких оснований считать, что SARS-CoV-2 был создан где-то в лаборатории с каким-то умыслом. Вирус, безусловно, имеет естественное происхождение. Есть специальная наука — биоинформатика. Она позволяет анализировать геномные последовательности. Сравнение генома нынешнего коронавируса с другими ранее известными показывает: его «рождение» это естественный процесс эволюции вирусов с приобретением некоторых новых свойств, которые для нас оказались неприятны.

СРАВНИВАТЬ С ГРИППОМ — ПОЛНАЯ ГЛУПОСТЬ

- Коронавирус часто сравнивают с гриппом. Кто-то утверждает, что новая инфекция опаснее. Другие уверяют, что ничего страшного по сравнению с гриппом.

- Это все равно, что сравнивать яблоки и апельсины. Вирус гриппа и коронавирус не родственны друг другу. Совсем. То, что характерно для вирусов гриппа, оспы, кори, не имеет никакого отношения к коронавирусу новой «модификации».

- А с чем его можно сравнивать? С пневмококковой инфекцией? Она ведь тоже вызывает воспаление легких, как и коронавирус.

- Это тоже неадекватное сравнение. Пневмококковую инфекцию вызывает бактерия пневмококк. Эта болезнь давно известна и лечится антибиотиками. У каждого инфекционного заболевания есть свой возбудитель, своя клиническая картина, течение болезни. И в результате не месяцев, а длительных исследований, годами потихоньку ученые приходят к процедурам, которые позволяют эффективно бороться с тем или иным заболеванием. При этом надо понимать, что в этой борьбе все время есть проигравшие. Всегда есть люди, которые умирают от каких-то инфекций.

Микробиолог Константин Северинов. Фото: Сколтех

ДЛЯ ПОЯВЛЕНИЯ ШИРОКО ДОСТУПНОЙ ВАКЦИНЫ НУЖНЫ ГОДЫ

- Известно, что геном коронавируса расшифровали еще в конце января. А когда реально появление вакцины, на ваш взгляд?

- Расшифровка генома позволяет сделать тесты на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР-тесты применяются во всем мире и в России для диагностики коронавируса. - Ред).

Хватит ли знаний о генетической последовательности вируса для создания вакцины? Ну смотрите. Геном человека впервые был расшифрован двадцать лет назад. С тех пор, прямо скажем, никаких революционных лекарств на основе этих данных не появилось. Получения геномной информации недостаточно для практических клинических действий. Для создания вакцины нужно получить вирусные белки, которые гарантированно вызовут в организме иммунный ответ к новой инфекции. При этом не будет опасных побочных эффектов. Плюс еще нужны процедуры регистрации, налаживания массового производства. Это годы.

- То есть к началу следующего года вакцина у нас вряд ли будет?

- Зависит от ситуации. Думаю, если действительно припрет, то могут сократить, в частности, процедуры клинических испытаний и регистрации, на которые уходит значительное время при создании вакцин.

Если вспомнить Вторую мировую войну, то антибиотики были быстро введены в широкое применение просто потому, что люди умирали на полях сражений и их надо было лечить. Теперешняя система регистрации и проверки лекарств не пропустила бы тогдашние антибиотики. Просто потому, что у них было очень много различных нежелательных эффектов. Но они реально помогали спасать людей.

Поэтому нельзя исключать, что и шаги, связанные с доказательством безопасности и регистрацией вакцины, будут пропущены при неблагоприятном сценарии развития коронавирусной эпидемии. Но все равно это процесс длительный.

ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДИН СПОСОБ УЗНАТЬ, КТО ПЕРЕБОЛЕЛ КОРОНАВИРУСОМ

- Константин, давайте разберем сообщения слушателей радио «КП». Вот типичная история: «В ноябре 2019-го года я тяжело болел, температура до 39-ти, диарея, потеря сознания. «Скорая» сказала, что ОРЗ (острое респираторное заболевание). Провалялся неделю, потом еще пять дней слабости. Еле до кухни доходил». Как можно проверить, переболел человек коронавирусной инфекцией или нет?

- Начнем с того, что бывают тяжелые случаи гриппа и без коронавируса. Люди умирают от гриппа. В целом за год смертей от гриппа больше, чем мы имеем от коронавируса на данный момент. Хотя, эпидемия COVID-19 во многих странах, включая Россию, еще только набирает силу, и что будет в конечном итоге, мы не знаем. Но грипп тоже тяжелое заболевание, его нельзя недооценивать.

Единственный способ проверить уже после выздоровления, был ли у вас грипп или коронавирусная инфекция — это иммунологический тест по определению антител к каждому из этих вирусов. Если верить официальным заявлениям, в России 15 апреля будет зарегистрирован первый такой тест на коронавирус. Когда он станет доступен в лабораториях, можно будет сдать кровь и узнать, есть ли у вас там антитела к коронавирусу. Или антитела к вирусу гриппа, но для этого нужен, естественно, другой тест.

НАСКОЛЬКО ДОСТОВЕРНЫ ТЕСТЫ

- Говорят, что российские ПЦР-тесты для диагностики коронавируса у больных разрабатывали очень быстро и, возможно, в ущерб качеству. Некоторые наши слушатели пишут: может, лучше было прикупить тесты, имеющиеся в других странах?

- С одной стороны, понятно недоверие людей к российским производителям. В частности, к сожалению, потому, что российская биомедицина в целом находится в загоне. Прямо скажем, не является лидирующей. С другой стороны, во всем мире все, что касается коронавируса, сейчас создается на коленке. Есть очень показательный случай американского CDC, это центр по контролю заболеваний, федеральная организация, которая занимается мониторингом всех инфекционных заболеваний. Они создали и выложили в сеть описание теста на определение коронавируса с помощью полимеразной цепной реакции. И сами потом вынуждены были его отозвать. Потому что выяснилось: этот тест, который они отсылали в различные здравоохранительные организации отдельных штатов США, просто не работал. Ученые ошибаются. Это нормально.

- Уже появляются экспресс-тесты на коронавирус. Насколько они надежды?

- К сожалению, сейчас нет публичной информации о чувствительности и специфичности тестов, которые сегодня предлагают в России, в частности, разработанных центром «Вектор».

Татьяна Алексеевна Голикова, рассказывая о разработанном новом тесте на антитела к коронавирусу, сказала, что среди двухсот с небольшим случайно протестированных людей было найдено 11 COVID-положительных. Фактически это может означать, что 5% людей бессимптомно переболели или сейчас болеют. И это было бы ужасно, потому что в масштабах нашей страны это означало бы, что несколько миллионов людей больны. Значит, около сотни тысяч должны были бы умереть. Или же это означает, что тесты не очень специфичны. То есть выявляют людей, у которых есть остаточные антитела, например, к вирусам, вызывающим простуду, а они родственны коронавирусу.

В ближайшее время представят экспресс-тесты на коронавирусФото: REUTERS

ПОЧЕМУ У НАС ОТНОСИТЕЛЬНО СПОКОЙНО

- Если посмотреть количество заболевших, скончавшихся в Италии, в Испании, в США и сравнить с цифрами в нашей стране, возникают вопросы. То ли мы не так считаем, то ли нас не так считают. Или просто мы спохватились очень вовремя и потому все так относительно спокойно?

- На самом деле, просто цыплята еще домой не вернулись, что называется. Если вы посмотрите графики - как растет количество заболевших в разных странах, то увидите: форма кривой, построенной на основе этих цифр, везде одинаковая. Можно посмотреть все это на сайте университета Джона Хопкинса. И вы увидите, что в России все происходит точно так же, как и в других странах. Просто с запаздыванием на три недели, на месяц в зависимости от той или иной страны. К сожалению, эта форма кривой, накопление больных с каждым днем, показывает: мы ничем не отличаемся от других стран. Просто у нас процесс начался позже.

- В некоторых регионах у нас сейчас всего 2 - 3 случая заболевания.

- К статистике могут быть вопросы. В то же время скрывать такого рода случаи сейчас, учитывая внимание СМИ, напряженность у людей совершенно оправданную, тяжело. Просто у нас очень большая страна. Это и хорошо, и плохо. Она такая большая, что контролировать инфекцию будет сложнее, но зато во времени инфекция будет распределена. Одно дело заразить всех на территории Швейцарии, другое дело – на территории России.

ПОМОГУТ ЛИ АНТИМАЛЯРИЙНЫЕ ЛЕКАРСТВА

- Коронавирусную инфекцию пробуют лечить и препаратами от малярии, и от ВИЧ, и многими другими лекарствами. Медики просто методом тыка пытаются подобрать или есть какая-то система?

- С одной стороны, утопающий хватается за соломинку. С другой стороны, известны случаи, когда лекарства, разработанные для одних целей, оказались очень полезными для лечения другого заболевания. И это очень важно, потому что лекарство, которое уже зарегистрировано, получило одобрение регуляторных органов, может гораздо быстрее быть введено в практику для лечения другого заболевания. В этом смысле понятны усилия врачей. Но никакой доказанной эффективности лекарств против малярии для лечения коронавируса на сегодня не существует.

Врачам надо ставить памятники в любом случае.Фото: REUTERS

КОЛИЧЕСТВО БОЛЬНЫХ РАСТЕТ ОЧЕНЬ БЫСТРО

- Слушатели радио «КП» пишут: российскую медицину часто ругают, а посмотрите на количестве смертей в Италии, Испании, Франции с их хваленой медициной. Да нашим врачам памятники надо ставить!

- Врачам надо ставить памятники в любом случае. Но надо и понимать: все-таки к нам вирус пришел позже, чем в Италию. Поэтому мы сможем сказать, где лучше врачи, государство и люди смогли бороться с инфекцией не сейчас, а потом. Считайте, что мы – это Италия, только месяц назад. Тогда там тоже все было благостно.

- После ваших слов тревожно становится.

- Ну, мы все, конечно, хотим надеяться на лучшее. Но в данном случае мы видим, как развивается ситуация во всех странах мира. Каждодневная динамика накопления показывает все, тут никуда не денешься. У нас идет очень быстрое увеличение. Сейчас оно быстрее, чем в Италии, Германии, чем во Франции даже. Просто у нас оно не так заметно, поскольку еще относительно небольшое общее количество заболевших.

- Хочется чего-то обнадеживающего. Ухань сегодня открыт. Сняли заграждения. И народ вышел на улицы. Можно про Китай сказать, что он справился с коронавирусом?

- При условии, что вы поверите в их статистику. Я не думаю, что китайская статистика сильно лучшей нашей. Можно сказать, что количество зарегистрированных и декларированных случаев на протяжении последнего месяца не увеличивается.

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