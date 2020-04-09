Новые случаи заражения коронавирусом в России на 9 апреля 2020: 1459 человек заболело за сутки

В России выявили новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Число заболевших за сутки увеличилось на 1459 в 50 регионах.

- Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе, - сообщили в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

Больше всего заболевших в Москве, за сутки еще выявили 857 новых пациентов. В Подмосковье – еще 199 инфицированных. В Санкт-Петербурге заболевших увеличилось на 44 человека, в Ленинградской области - на 18, в Республике Коми – 31, Владимирская область – 24, Краснодарский край – 20, Астраханская область – 16, Ивановская область – 13, Тульская область - 12. От 1 до 10 новых случаев зафиксировали в Курской, Архангельской областях, Республике Татарстан, Пермском крае, Вологодской области, Республике Калмыкия, Кировской, Тверской, Новгородской областях, Республике Северная Осетия, Нижегородской области, Республике Башкортостан, Орловской, Новосибирской областях, в Приморском крае, Липецкой и Смоленской областях, Республике Мордовия, Саратовской области, Республике Бурятия, Костромской области, Калининградской области, Ставропольском крае, Ростовской и Свердловской области, в Алтайском крае, Иркутской области, Камчатском крае, Республике Крым, Ярославской и Псковской области, Чувашской Республике, Ульяновской и Челябинской областях, Мурманской области, Карачаево-Черкеской Республике, Республике Марий Эл и Тюменской области.

- За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

По состоянию на 9 апреля 2020 года в России проведено более 1 миллиона лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию.

- Помимо лабораторий Роспотребнадзора тестирование доступно в более чем 200 лабораториях при государственных медицинских организациях и более чем 22 лабораториях частной формы собственности, - рассказали в Роспотребнадзоре.

Распространение коронавируса в мире: Хроника.

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