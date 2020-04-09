Коронавирус в Узбекистане, последние новости на 9 апреля 2020: в стране 534 случаев заражения, два человека скончались

В стране растет количество больных коронавирусом, на утро, 9 апреля, эта цифра составляет 534 человека. У 25 больных из 98 лечащихся в Научно-исследовательском институте вирусологии наблюдаются признаки пневмонии, состояние семи человек оценивается как тяжелое. Из 69 больных, проходящих лечение в Научно-исследовательском институте эпидемиологии, состояние трех пациентов оценивается как тяжелое.

- В нашей стране продолжаются карантинные меры, - говорит начальник Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора Узбекистана Нурмат Отабеков. - К настоящему времени около 180 тысяч человек прошли карантинный срок, в связи с не подтверждением болезни были отпущены домой. До сих пор более 86 тысяч наших граждан проходят карантин в домашних и стационарных условиях. Количество наших граждан, находящихся на карантине в стационаре, составляет более 23 тысяч человек.

Только за один день в Узбекистане проведено свыше 5800 анализов на коронавирусную инфекцию. В результате у 0,87 процента выявлено заболевание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Узбекистане, последние новости на 8 апреля 2020: в стране 520 случаев заражения, два человека скончались

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Узбекистане на 8 апреля 2020 года (подробнее…)