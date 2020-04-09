Коронавирус в Польше, последние новости на 9 апреля 2020: в стране 5206 случаев заражения, 159 человек скончались

По последним данным, количество зараженных коронавирусом в Польше составляет 5206 человек, 159 из них скончались. В настоящее время в стране введен режим эпидемии в связи с распространением коронавируса. Введён запрет на въезд для иностранцев.

В стране продолжается создание новых мест в инфекционных больницах и накопление оборудования и материалов для лечения больных.

«Польша еще не прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией», - сообщил об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. - Пик придется на май - июнь.

В связи с COVID-19 польская оппозиция требует перенести президентские выборы до решения вопроса с пандемией. Первый тур выборов президента Польши должен состояться 10 мая. Полномочия действующего президента Дуды истекают летом 2020 года. Согласно конституции страны, выборы нового президента должны пройти весной.

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