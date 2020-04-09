2020-04-09T15:42:32+03:00
Экономика

Фонд Росконгресс организует благотворительный концерт группы Uma2rman

Музыканты решили помочь пожилым и маломобильным людям, попавшим в зону риска из-за распространения коронавируса
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Фото предоставил Фонд РосконгрессФото предоставил Фонд Росконгресс
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13 апреля в 19:00 группа Uma2rman в онлайне представит специальную программу, в которую войдут хиты коллектива и песни из новых альбомов. Благотворительный концерт инициирован Фондом Росконгресс.

Владимир и Сергей Кристовские решили помочь пожилым и маломобильным людям, попавшим в зону риска из-за распространения коронавируса.

Концерт состоится 13 апреля в 19:00. Посмотреть его можно будет в Яндекс.Эфире, на телеканале О2, а также на официальных электронных ресурсах Фонда Росконгресс: на сайте, канале youtube, группе в Facebook.

Во время концерта на сайте Фонда Росконгресс можно будет оформить любое пожертвование. Доступны все виды платежей. Собранные средства направят на необходимую адресную помощь, доставку медикаментов и продуктов пожилым людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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