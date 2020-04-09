Власти передумали повышать цену на газ из-за коронавируса

ФАС направила в правительство России письмо с предложением не повышать цены на газ для населения. Из-за тяжелого экономического положения миллионов россиян, Федеральная антимонопольная служба приняла решение в пользу народа.

— Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, ФАС России предлагает временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для потребителей, - заявили в ведомстве.

Цены на газ поднимаются ежегодно, рост тарифов согласовывают именно антимонопольщики. 7 апреля стало известно, что ведомство подготовило очередной документ, которые «накидывал» к действующему тарифу еще 3%. Всего 2 дня спустя ФАС передумал.

В Федеральной антимонопольной службе объяснили, что ПАО «Газпром» запрашивал более значительную индексацию на «голубое топливо».

— ФАС ежегодно рассматривает заявления об индексации оптовых цен на газ на предмет их экономической обоснованности, - говорит Армен Ханян, начальник Управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ведомства. - В основу расчетов принимаются параметры ежегодного изменения уровня оптовых цен для населения, заложенные в Прогноз социально-экономического развития РФ на период до 2024 года. Таким образом, индексация в 3% была определена исходя из указанного Прогноза и значительно ниже запрошенной изначально.

Добавим, в 2019 году цену на газ повышали на 1,4%, в 2018-м - на 3,4%.