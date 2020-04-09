ФАС предложила не повышать цены на газ для россиян в июле

9 Апр 2020 2020-04-09T16:09:18+03:00

Специалисты ФАС предложили временно не индексировать цены на газ для жителей страны из-за тяжелой эпидемиологической и экономической ситуации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ранее цены на ресурс для населения должно были проиндексировать на 3%

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Специалисты российской Федеральной антимонопольной службы предложили временно не индексировать цены на газ для жителей страны из-за тяжелой эпидемиологической и экономической ситуации. Такое заявление появилось на официальном сайте ведомства.

В начале текущей недели служба опубликовала проекты документов, в соответствии с которыми цены на газ для населения и промышленных предприятий должны были увеличить с июля 2020 года.

Сегодня, 9 апреля, специалисты ФАС объяснили, что с учетом сложившейся ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, предлагают временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для россиян.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что служба выдвинула предложение о повышение цен на газ на 3%, отметив, что изначально запрашивалось более ощутимое повышение оптовой стоимости "голубого топлива". Ведомство каждый год рассматривает заявления об индексации оптовых цен на ресурс на предмет их экономической обоснованности, учитывая ситуацию в России и прогнозы экономического развития.

ИСТОЧНИК KP.RU