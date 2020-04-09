ФАС предложила не повышать цены на газ для россиян в июле
Специалисты российской Федеральной антимонопольной службы предложили временно не индексировать цены на газ для жителей страны из-за тяжелой эпидемиологической и экономической ситуации. Такое заявление появилось на официальном сайте ведомства.
В начале текущей недели служба опубликовала проекты документов, в соответствии с которыми цены на газ для населения и промышленных предприятий должны были увеличить с июля 2020 года.
Сегодня, 9 апреля, специалисты ФАС объяснили, что с учетом сложившейся ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, предлагают временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для россиян.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что служба выдвинула предложение о повышение цен на газ на 3%, отметив, что изначально запрашивалось более ощутимое повышение оптовой стоимости "голубого топлива". Ведомство каждый год рассматривает заявления об индексации оптовых цен на ресурс на предмет их экономической обоснованности, учитывая ситуацию в России и прогнозы экономического развития.
ИСТОЧНИК KP.RU