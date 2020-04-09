2020-04-09T16:09:18+03:00
Экономика

ФАС предложила не повышать цены на газ для россиян в июле

Ранее цены на ресурс для населения должно были проиндексировать на 3%
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Специалисты ФАС предложили временно не индексировать цены на газ для жителей страны из-за тяжелой эпидемиологической и экономической ситуации.Специалисты ФАС предложили временно не индексировать цены на газ для жителей страны из-за тяжелой эпидемиологической и экономической ситуации.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Специалисты российской Федеральной антимонопольной службы предложили временно не индексировать цены на газ для жителей страны из-за тяжелой эпидемиологической и экономической ситуации. Такое заявление появилось на официальном сайте ведомства.

В начале текущей недели служба опубликовала проекты документов, в соответствии с которыми цены на газ для населения и промышленных предприятий должны были увеличить с июля 2020 года.

Сегодня, 9 апреля, специалисты ФАС объяснили, что с учетом сложившейся ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, предлагают временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для россиян.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что служба выдвинула предложение о повышение цен на газ на 3%, отметив, что изначально запрашивалось более ощутимое повышение оптовой стоимости "голубого топлива". Ведомство каждый год рассматривает заявления об индексации оптовых цен на ресурс на предмет их экономической обоснованности, учитывая ситуацию в России и прогнозы экономического развития.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве кладбища закроют для посещения в период самоизоляции
Минпросвещения: В странах ближнего зарубежья и США много запросов на созданные в России ресурсы для дистанционного обучения
Reuters: Саудовская Аравия готова сократить добычу нефти на 4 миллиона баррелей в сутки
Во время карантина россияне стали чаще покупать средства гигиены
Заместитель министра просвещения Глушко рассказал, как тренируется на самоизоляции
В Минпросвещения рассказали, почему учителя стали задавать в два раза больше в период дистанционного обучения
Минпросвещения создаёт технологию для дистанционного обучения для учреждений профессиональной подготовки
В Пекине «умные» поезда будут выявлять пассажиров без масок
В Минпросвещения сообщили, что в нынешней ситуации важно избежать имитации обучения
Роспотребнадзор: у регионов России есть более миллиона тест-систем на коронавирус в запасе
Минздрав добавил соль в список средств для профилактики коронавируса
Замминистра просвещения Глушко рассказал, будут ли дети учиться летом
Минпросвещения разрабатывает систему трансляции уроков для 9 и 11 классов от лучших преподавателей России
Замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко: В сегодняшней ситуации медики и учителя выполняют героическую работу
Эксперт рассказал, что будет с ценами на нефть, если страны не договорятся о сокращении добычи
В России запустили ресурс "Моя школа онлайн"
Оперштаб опубликовал ролик про коронавирус с музыкой из фильма "Заражение"
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко: Только 15% образовательных учреждений достаточно оснащены для дистанционного обучения
ФАС предложила не повышать цены на газ для россиян в июле
Распространение коронавируса в мире: число погибших превысило 90 тысяч человек