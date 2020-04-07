2020-04-07T22:37:09+03:00
Экономика

«Ниже изначально запрошенной»: В ФАС объяснили предложение повысить цену на газ на 3%

Оптовая стоимость газа для населения может увеличиться уже с 1 июля 2020 года
Нина ЦВЕТКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Раз в год газ для народа дорожает. В середине лета его оптовая цена может возрасти на 3%. Такое предложение выдвинула Федеральная антимонопольная служба, о чем говорится в проекте приказа, опубликованного на портале проектов нормативных документов.

- Утвердить с 1 июля 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению, в соответствии с приложением к настоящему приказу, - значится в документе.

По словам представителя ФАС, запрашивалось более ощутимое повышение стоимости газа.

- ФАС России в соответствии с полномочиями ежегодно рассматривает заявления об индексации оптовых цен на газ на предмет их экономической обоснованности, - объясняет Армен Ханян, начальник Управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС. - При этом в основу расчетов принимаются параметры ежегодного изменения уровня оптовых цен для населения, заложенные в Прогноз социально-экономического развития РФ на период до 2024 года. Таким образом, индексация в 3% определена исходя из указанного Прогноза и значительно ниже запрошенной изначально.

Напомним, что в прошлом году цена на «голубое топливо» повысилась на 1,4%, в позапрошлом - на 3,4%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Свидетельство о рождении сына принца Гарри и Меган Маркл раскрыло все их тайны
Госавтоинспекция: развитие альтернативных способов передвижения — средство повышения безопасности на дорогах
«Чуть-чуть не дошел до Антарктиды»: путешественник рассказал, как застрял в чилийской Патагонии
Гироскутеры и самокаты хотят перевести на велосипедные дорожки
Вывозы россиян с авиабилетом российской авиакомпании будут осуществлены бесплатно
Госавтоинспекция создала условия для обеспечения безопасности сотрудников и водителей
Вашингтон не ожидает продления сделки ОПЕК+ в апреле
«Прямо сейчас – нет»: Скворцова сообщила, что ждать вакцину от коронавируса можно к концу года
В России разработали чипы для выявления коронавируса за 15-20 минут
МИД РФ отреагировало на распоряжение Трампа по космосу