«Ниже изначально запрошенной»: В ФАС объяснили предложение повысить цену на газ на 3%

Раз в год газ для народа дорожает. В середине лета его оптовая цена может возрасти на 3%. Такое предложение выдвинула Федеральная антимонопольная служба, о чем говорится в проекте приказа, опубликованного на портале проектов нормативных документов.

- Утвердить с 1 июля 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению, в соответствии с приложением к настоящему приказу, - значится в документе.

По словам представителя ФАС, запрашивалось более ощутимое повышение стоимости газа.

- ФАС России в соответствии с полномочиями ежегодно рассматривает заявления об индексации оптовых цен на газ на предмет их экономической обоснованности, - объясняет Армен Ханян, начальник Управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС. - При этом в основу расчетов принимаются параметры ежегодного изменения уровня оптовых цен для населения, заложенные в Прогноз социально-экономического развития РФ на период до 2024 года. Таким образом, индексация в 3% определена исходя из указанного Прогноза и значительно ниже запрошенной изначально.

Напомним, что в прошлом году цена на «голубое топливо» повысилась на 1,4%, в позапрошлом - на 3,4%.