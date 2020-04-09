Спецслужбы США знали о пандемии ещё полгода назад

Как выяснили американские журналисты, о грядущей эпидемии коронавируса Вашингтон вполне мог знать заранее. С ноября 2019 года о новой угрозе многократно предупреждали аналитики спецслужб США в секретных донесениях для руководства Пентагона и Белого дома.

О подробностях болезни и её источнике, загадочном вирусе, авторы докладов почти ничего не знали. Зато данные спутниковой съёмки и перехваченные переговоры из будущего центра пандемии, китайского Уханя, были однозначны: творится что-то неладное.

— Неконтролируемая угроза несёт риски для военнослужащих США, дислоцированных в Азии, — били тревогу аналитики, смотревшие на проблему со своей колокольни. — Это может привести к катастрофе.

Рассекреченные фрагменты их докладов сейчас используются в американской предвыборной борьбе: мол, команда действующего президента Дональда Трампа игнорировала угрозу, которую можно было сдержать на дальних рубежах, пишут либеральные журналисты. Например, прервать сообщение с Китаем на месяц-другой раньше. Сами члены администрации США отвечают, что «не помнят», поступал ли к ним подобный доклад.

Другая порция нападок идёт уже в адрес Пекина. Исходя из доклада, КНР знала об эпидемии ещё в ноябре 2019 года, но якобы скрывала беду от всего от мира, надеясь взять ситуацию под контроль. Как оказалось, тщетно.

Впрочем, на главный вопрос: является ли вирус естественным или искусственным, и как с ним бороться — даже всесильная разведка США пока ответить не готова.

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