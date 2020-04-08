Почему в США коронавирус поражает в основном чернокожих

Массовое тестирование и налаженный сбор статистических данных в США в условиях эпидемии коронавируса показали много неожиданных результатов. Главный – основную часть заболевших и умерших от страшной напасти в некоторых городах и штатах страны на этот момент составляют афроамериканцы.

НЕПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ?

Эксперты уже предприняли несколько попыток объяснить такое расовое неравноправие. Для начала они обратились к цифрам, согласно которым в ряде американских мегаполисов темнокожие сегодня составляют более половины от населения (например, в Вашингтоне и Балтиморе). Соответственно, и уровень заболеваемости коронавирусом прямо пропорционален демографическим данным. Но этот довод не сработал в отношении других городов. Так, например, в Чикаго чернокожие составляют треть всего населения, однако, среди жертв COVID-19 в этом городе их более 70%.

Заодно было заявлено, что именно американские чернокожие наиболее подвержены ожирению. Поэтому излишний вес и сопутствующие ему заболевания делают представителей этой расовой группы уязвимыми перед коронавирусом.

Афроамериканцев эти объяснения немедленно и глубоко оскорбили, и в последние дни все чаще и чаще раздаются голоса, требующие от властей дать немедленный ответ о причинах сложившегося дисбаланса. Можно с уверенностью предположить, что эти голоса будут только усиливаться, ведь в последние четверть века любые показатели американской статистики рассматриваются еще и сквозь призму возможной расовой дискриминации. Рассматриваются, но не всегда озвучиваются. Моветоном, например, считается публикация данных о количестве совершенных представителями разных рас правонарушений и преступлений. А вот если вопрос касается не ограничений, а преференций, то тут с точностью наоборот. И такую статистику не только ведут, но и намеренно на нее влияют, обеспечивая афроамериканцам среди прочего гарантированные квоты для зачисления в высшие учебные заведения.

ОШИБКА СТАТИСТИКИ?

В случае с коронавирусом расовое неравенство в США пока что имеет место быть на основании выборочной статистики, т.к. федеральное правительство, суммируя поступающие из разных штатов данные, не ведет мониторинга уровней заболеваемости и смертности среди различных этнических групп. Но президент Американской медицинской ассоциации, д-р Патрис Харрис (кстати, первая афроамериканка, избранная на этот пост) уже потребовала особого внимания к расам и этнической принадлежности наиболее подверженным заражению коронавирусом групп населения. К особой группе риска публично отнес собратьев и главный хирург США, вице-адмирал, д-р Джером Адамс.

Именно д-р Адамс, вовсе не предполагая побочных эффектов от собственных благих намерений, подлил масла в огонь пока мало чем подтвержденных расовых предпочтений COVID-19. Доктор записал видеоролик-инструкцию, по которой можно легко превратить бандану или кусок ткани в защитную маску для лица. Его инициатива и нехитрые манипуляции позволяют всем желающим обзавестись многоразовой маской, которую можно (и нужно!) стирать и гладить. Дефицитные одноразовые медицинские маски направлялись бы в клиники и госпитали.

НЕ ВИРУС – ТАК ПУЛЯ ПОЛИЦЕЙСКОГО?

Темнокожего Адамся немедленно подвергли обструкции. Причем ярыми противниками самодельных масок оказались афроамериканцы, заявившие, что никогда не наденут их из-за… высокого риска для жизни. Риск, как оказалось, создает не коронавирус, а американская правоохранительная система, представители которой, увидев темнокожего в скрывающей половину его лица маске, с высокой долей вероятности сочтут, что перед ними потенциальный преступник. Соответственно, будет открыт огонь на поражение, и тысячи афроамериканцев падут от пуль стражей правопорядка. «Я не буду чувствовать себя в безопасности, закрывая пол-лица платком или чем-то еще, не являющимся ясно видимой медицинской маской. Потому что я – черный», - написал в своем Твиттере преподаватель из Коламбуса Аарон Томас. Его твит лайкнули более 120 тыс. пользователей соцсети.

Адамсу пришлось оправдываться. В интервью CNN он сказал, что понимает суть проблемы, но постарается далее советовать только так, чтобы «ни коронавирус, ни меры, направленные на борьбу с ним, не причинили бы никому чрезмерного вреда».

Американский союз гражданских свобод (ACLU) уже вынес вердикт – «реакция властей и общества на пандемию характеризуется отсутствием чувствительности к отдельным расам».

ПРОПАСТЬ МЕЖДУ БЕДНЫМИ И БОГАТЫМИ?

Менее буйные головы готовы согласиться с тем, что дисбаланс между белыми и всеми остальными в аспекте доступности медицинского обслуживания в США действительно существует. Но и они стараются не упоминать краеугольный камень национальной системы здравоохранения, в которой среднестатистический американец (за исключением детей, пожилых и инвалидов) обеспечивается медстраховкой работодателем. Перефразируя известную поговорку – в Америке кто не работает, тот не лечится. А рынок труда уже давно забыл о расовой сегрегации, и преимуществами являются не только образование и навыки, но и банальное желание работать.

Нью-Йорк.