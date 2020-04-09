2020-04-09T20:50:41+03:00
Звезды

Брошенная внучка солиста "Кар-Мэн" Сергея Лемоха полгода жила в приюте для детей-сирот

А дочь певца лечится от алкогольной и наркозависимости
Ольга ЛИБГАРДТ
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Лидер группы "Кар-Мэн" Сергей Лемох.Лидер группы "Кар-Мэн" Сергей Лемох.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Настоящая драма развернулась в семье некогда популярного в 90-е годы солиста группы "Кар-Мэн" Сергея Лемоха. Его шестилетнюю внучку Марину сдали в приют в то время, как мама малышки пристрастилась к алкоголю и наркотикам. Девочка провела в нем полгода.

Имя Сергея Лемоха опять на слуху в светской тусовке. На днях стало известно, что 80-летняя прабабушка все-таки забрала внучку солиста группы "Кар-Мэн" из приютадля детей-сирот. "Насколько знаем, прабабушка вернула малышку назад домой", - цитирует "СтарХит" сотрудников учреждения.

В марте 20019 года стало известно о том, что дочь и шестилетняя внучка музыканта прозябают в нищете. Позже выяснилось, что дочь Лемоха проходит лечение в реабилитационной клинике. Людмила начала злоупотреблять спиртным и пристрастилась к наркотикам после смерти матери. Наталья Огурцова умерла от рака в 2014 году через пять лет после развода с Сергеем.

За маленькой Мариной все время присматривала 80-летняя прабабушка Талина Ивановна. Однако пенсионерка еле двигается и сама нуждалась в уходе. В итоге в октябре 2019 года престарелая женщина сдала ребенка в приют для детей-сирот.

Пенсионерка неоднократно просила о помощи звездного родственника. По ее словам, Лемох всегда относился к своей дочери с пренебрежением, с рождения сомневался - родная ли она. А внучку он и вовсе никогда не видел.

Отметим, из семьи лидер популярной в 90-е группы "Кар-Мэн" ушел после того, как встретил Екатерину Канаеву. Она покорила сердце звезды и в конце концов стала его второй женой.

Кар-мэн - Париж.Одно из первых выступлений группы "Кар-мэн" в 1989 году. Сначала солистом был Владимир Мальцев, а Сергей Огурцов (Лемох) и Богдан Титомир работали на подтанц...

ИСТОЧНИК KP.RU

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