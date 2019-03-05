Дочь Сергея Лемоха из "Кар-Мэн" лечится от алкогольной и наркозависимости

Дочь лидера популярной в 90-е группы "Кар-Мэн" Сергея Лемоха тяжело больна. Людмила лечится в клинике от алкогольной и наркозависимости.

За ее дочкой - шестилетней Мариной - присматривает 80-летняя прабабушка Талина Ивановна, которая с трудом передвигается и сама нуждается в уходе. Пожилая женщина неоднократно просила о помощи звездного родственника. По ее словам, Лемох всегда относился к своей дочери с пренебрежением, с рождения сомневался - родная ли она.

Когда Людмиле было 20, отец ушел из семьи. Через пять лет от рака умерла мать Люды. Наталья - первая жена Сергея Лемоха. Дочь исполнителя начала пить. Людмила оказалась на грани жизни и смерти.

Сергей Лемох "Лондон, гудбай".Музыкант написал эту песню в конце 1980-х

"К сожалению, находилась она на грани смерти. Нам удалось ее выхватить, чтобы она действительно не умерла. У нее тяжелое было состояние с сердцем, с печенью", - рассказал программе Пятого канала "Светская хроника" врач-нарколог Эркен Иманбаев.

Сама Люда обижена на звездного родителя: "Дочку он мою до сих пор не видел, дочке уже шесть лет. У меня папа известный, из группы «Кар-Мэн» солист, Сергей Лемох. Он посчитал, что ему еще рано дедом становиться. Сестры дочку он увидел три года, когда ей исполнилось, мою до сих пор не видел".

В свою очередь, певица Наталья Гулькина уверена, Лемох скоро заберет внучку к себе. "Он говорит: «Я ей звоню, когда вот, допустим, ей дал деньги. Через два-три дня ей звоню, она уже трубку не снимает. Все, она уже в загуле!» Вы знаете, я всецело на его стороне и, в принципе, понимаю эту ситуацию. И знаю, что Сережа, как только появится возможность, заберет ребенка себе. Это может произойти только в одном случае, если их лишат родительских прав".