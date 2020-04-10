Анекдоты: «Ужас какой-то...» - подумал Стивен Кинг и выключил новости.
Лайфхак.
Верный способ проверить, вырубилось электричество только у вас в квартире или во всем доме, - открыть список доступных Wi-Fi сетей на телефоне.
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Роза Марковна провела двадцать лет в счастливом законном браке, чего, правда, нельзя сказать о пяти ее сменившихся супругах.
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Испытательная станция фабрики дыроколов предлагает новогоднее конфетти.
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- Бабушка, почитай мне что-нибудь на ночь.
- Что, например?
- Ну, скажем, рэп...
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Шутка из интернета.
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- Шеф, гад, заставил компьютерщиков сделать доступ к ВКонтакте и Fасеbооk только с 9 утра! Якобы чтобы народ приходил вовремя.
- Ну и что?
- И ведь приходят!
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Книга: «Ведутся работы», «Вопрос решается», «Я уточню информацию» и еще сто синонимов фразы «Идите на фиг!».
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Если девушка говорит вам: «Иди найди другую, лучше меня!» - это значит, что вы должны ответить: «Мне никто не нужен, кроме тебя!», а не убегать с криком «УРА!!!».
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В списке главных причин женских скандалов первая строчка должна быть пустой.
ИСТОЧНИК KP.RU