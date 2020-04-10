2020-04-09T20:41:45+03:00
Анекдоты

Анекдоты: «Ужас какой-то...» - подумал Стивен Кинг и выключил новости.

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Лайфхак.

Верный способ проверить, вырубилось электричество только у вас в квартире или во всем доме, - открыть список доступных Wi-Fi сетей на телефоне.

* * *

Роза Марковна провела двадцать лет в счастливом законном браке, чего, правда, нельзя сказать о пяти ее сменившихся супругах.

* * *

Испытательная станция фабрики дыроколов предлагает новогоднее конфетти.

* * *

- Бабушка, почитай мне что-нибудь на ночь.

- Что, например?

- Ну, скажем, рэп...

* * *

Шутка из интернета.

Шутка из интернета.

* * *

- Шеф, гад, заставил компьютерщиков сделать доступ к ВКонтакте и Fасеbооk только с 9 утра! Якобы чтобы народ приходил вовремя.

- Ну и что?

- И ведь приходят!

* * *

Книга: «Ведутся работы», «Вопрос решается», «Я уточню информацию» и еще сто синонимов фразы «Идите на фиг!».

* * *

Если девушка говорит вам: «Иди найди другую, лучше меня!» - это значит, что вы должны ответить: «Мне никто не нужен, кроме тебя!», а не убегать с криком «УРА!!!».

* * *

В списке главных причин женских скандалов первая строчка должна быть пустой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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