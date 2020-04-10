2020-04-10T00:49:32+03:00
Звезды

Борис Акунин: Эпидемию не предвидел. Куча планов полетели к черту!

Известный писатель, который только что переболел коронавирусом, прочитал отрывки из своих новых произведений и ответил на вопросы
Александра КУЧУК
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Борис Акунин. Фото: Николай Галкин/ТАССБорис Акунин. Фото: Николай Галкин/ТАСС
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В Фейсбуке проходит любопытная акция - “Корона Декамерона”. Писатели в прямом эфире читают отрывки новых работ. Вот и Борис Акунин (псевдоним Григория Чхартишвили) два дня «ходил с короной» - то есть выходил с читателями на прямую связь. Судя по бодрому голосу 63-летнего автора, он уже полностью оклемался после перенесённого коронавируса. Запросто по часу читал вслух. В первый день марафона - кусочек из детективно-исторического романа про 1812-й год «Мiр и война». Во второй - отрывок из будущей аудиокниги об Эрасте Фандорине. Точнее, о его верном друге японце Масе.А в конце Акунин ответил на вопросы слушателей.

Я, само-собой, воспользовалась возможностью, спросила:

- Говорят, писатели умеют предчувствовать важные явления и события. У вас были какие-то предчувствия на счёт эпидемии, изоляции и всего того, что сейчас происходит с миром?

- Эх, - вздохнул Акунин. - Я не знаю, как насчёт других писателей, а у меня никаких предчувствий не было. И куча моих планов полетело к черту. Ну ничего. Строю другие.

На вопрос слушателя примерно на ту же тему "Когда придёт нормальная жизнь?” Григорий Шалвович ответил:

- У умного человека всякая жизнь, которую ты не можешь изменить, должна считаться нормальной. Думать надо не о том, чего ты лишился, а о том, что приобрёл. У многих появилась драгоценная возможность остановится и задуматься. Наладить отношения с близкими. Привести в порядок свой дом. Считайте, что у вас медитация. Что вы сидите в позе дзен и смотрите, как растёт камень. И может быть, когда закончится все это безумие, и восстановится та самая нормальная жизнь, вы придумаете, как сделать в ней новый поворот. Начнёте жить по-другому.

Послушать отрывки в исполнении автора можно на страничке писателя Бориса Акунина в Фейсбуке.

Кстати

Что увидим?

Рассказал Акунин вкратце и о планах на экранизации его произведений.

- У меня сейчас заключается контракт на экранизацию одного фандоринского романа. Посмотрим. Для другой интернет-платформы я делаю сценарий сериала. Очень для себя необычного, неформатного. Я пока не могу, к сожалению, назвать ни проектов, ни партнеров. Просто не уполномочен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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