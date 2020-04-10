2020-04-10T19:52:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Скоротай пандемию в маске с магистром Йодой!

Дизайнеры включились в борьбу с заразой, придумывая самые необычные (и порой безумные) защитные маски
Николай ГЕРАСИМОВ
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Бренд IGOR GULYAEV чувствует тенденции современной молодежиБренд IGOR GULYAEV чувствует тенденции современной молодежи
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Медицинских масок не хватает сейчас во всем мире из-за пандемии коронавируса. Велик соблазн не рыскать по аптекам, а сделать свою; причем соблазн этот возникает не только у обычных людей, но и у дизайнеров. Маска ведь не обязана быть тупым белым прямоугольным куском ткани. Она может быть вполне себе стильной штучкой (многочисленные киногерои, носившие маски, не дадут соврать). А еще такие маски можно задорого продать. Или, воспользовавшись случаем, сделать себе на них имя: в разгар пандемии о тебе напишут многие газеты.

В нашем обзоре - несколько противовирусных масок, придуманных дизайнерами. Защищают ли они от вируса - вопрос другой. В общем-то, не особенно - он может попасть в организм и, например, через слизистую глаз, если рядом с вами кто-то раскашлялся. И все равно, наши грустные времена с ними коротать как-то веселее.

Скоротай пандемию в маске с магистром Йодой!

Скоротай пандемию в маске с магистром Йодой!

Американский бренд Maison Modulare наладил производство довольно симпатичных медицинских масок, они у них представлены в большом ассортименте. И стоят очень прилично. Есть плиссированные с разноцветным рисунком ($24). Есть хлопковые с принтами (матрешки, золотые рыбки или герои «Звездных войн») - они чуть подешевле, $18. Есть для солидных дам и господ - из ткани жакард или трехслойного французского кружева, по $60 (стиль - это дорого). И все это, не поверите, уже распродано - спрос в США оказался колоссальным! Остались простецкие - из белого хлопка, денима и ткани в елочку. И то, производители предупреждают, что заказ, размещенный на сайте прямо сейчас, будет готов в лучшем случае через 17 дней. Стоят они 28 долларов.

Маска за 60 долларов из французского кружева

Маска за 60 долларов из французского кружева

Бренд мужской одежды Ball and Buck выпустил маски по 20 долларов с суровым камуфляжным принтом. Производители сразу предупреждают, что это маски не профессионального медицинского уровня, но «какой-то уровень защиты от капелек» они все же обеспечат. Рекомендуют носить их поверх профессиональных медицинских масок, чтобы выглядеть более стильным. Бонус: можно почувствовать себя благотворителем (за каждую купленную маску производитель обязуется одну передать в больницу, испытывающую в масках недостаток). Еще их можно стирать и использовать месяцами. Спрос опять же огромен: доставка занимает в среднем две с половиной недели.

Бренд мужской одежды Ball and Buck выпустил маски по 20 долларов с суровым камуфляжным принтом

Бренд мужской одежды Ball and Buck выпустил маски по 20 долларов с суровым камуфляжным принтом

Лос-анджелесский бренд Matrushka производит яркие девчачьи платья стоимостью около 160 долларов - например, с принтом из десятков разноцветных кошачьих мордочек. Теперь можно купить к ним еще и маски, сделанные точно из такой же ткани, стоят они всего 10 долларов (просто даром!) А можно купить их и отдельно. Опять-таки, покупатели будут ждать заказа не меньше двух недель.

Основательница бренда Лора Хау сказала в интервью The Guardian: «Если маски с котятами, единорогами или акулами сделают положение менее страшным, я буду счастлива. Мне не нравится идея, что все мы будем выглядеть одинаково - грустными, испуганными и скрывающими лица за однообразными масками».

Веселые маски от Matrushka

Веселые маски от Matrushka

Даниэтт Томас, молодая дизайнер из Саванны, штат Джорджия, пулей сориентировалась в ситуации и разработала целую коллекцию масок. Она, как и все прочие, с прискорбием сообщает потребителям, что стопроцентной гарантии защиты от вирусов у ее масок нет. Зато это крутой аксессуар, и стоит по-божески: 10, 12, максимум 15 долларов. Есть маски одноцветные (темно-серые, красные, синие), есть золотистые или фиолетовые из лайкры с пайетками, есть с эмблемами спортивных клубов, есть с разными надписями… Большинство в трех размерах - для взрослых, детей в возрасте от 6 до 13 лет и детей в возрасте от года до пяти.

Мать Даниэтт работает медсестрой - именно это и подтолкнуло ее к мысли сделать маски элементом одежды. «Я изучала историю искусства и моды, и такого тренда в ней не было никогда» - рассказала она местным журналистам. - «Я не хотела типичного больничного дизайна, и не хотела использовать типичный для масок хлопок. Я решила использовать пайетки, неопрен и так далее».

Даниэтт Томас, молодая дизайнер из Саванны, штат Джорджия, пулей сориентировалась в ситуации и разработала целую коллекцию масок

Даниэтт Томас, молодая дизайнер из Саванны, штат Джорджия, пулей сориентировалась в ситуации и разработала целую коллекцию масок

В Москве на днях закончилась (в виртуальном формате) очередная Mercedes Benz Fashion Week. Там, в частности, была представлена коллекция дизайнера Игоря Гуляева. «Бренд IGOR GULYAEV чувствует тенденции современной молодежи, предугадывает потребности» - сообщалось в аннотации. Еще как чувствует, еще как предугадывает! Гуляев снабдил моделей - и мальчиков, и девочек - масками с надписью «Gulяй здоровым».

КТО ЕЩЕ ОТМЕТИЛСЯ?

Немецкий дизайнер Фридерике Йорциг представила специальные маски для невест - они отлично сочетаются со свадебными платьями ее же производства. Купить их можно в ее берлинском магазине.

Немецкий дизайнер Фридерике Йорциг представила специальные маски для невест Фото: REUTERS

Немецкий дизайнер Фридерике Йорциг представила специальные маски для невестФото: REUTERS

Дизайнер Самиа аль-Заклех из Иордании делает футляры для смартфонов. А теперь в ее магазине в Аммане можно купить и защитные маски необычной круглой формы и разукрашенные кристаллами.

Маски от Самиа аль-Заклех Фото: REUTERS

Маски от Самиа аль-ЗаклехФото: REUTERS

Президент Словакии Зузана Капутова на встречу с премьер-министром Игорем Матовичем надела не обычную медицинскую маску, а цветную, идеально подходящую к ее платью.

Президент Словакии Зузана Капутова Фото: REUTERS

Президент Словакии Зузана КапутоваФото: REUTERS

Немецкая модель Франциска носит маску с более чем отчетливым посланием, понятным, надеемся, без перевода. Такие делают в мюнхенском Pia Bolte Style shop.

Немецкая модель Франциска Фото: REUTERS

Немецкая модель ФранцискаФото: REUTERS

Mальчика Панджи из индонезийской Джакарты Фото: REUTERS

Mальчика Панджи из индонезийской ДжакартыФото: REUTERS

А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

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Защитные маски против коронавируса: насколько они помогают и как ими грамотно пользоваться

Заражение коронавирусом растет, зарегистрировано более 7,5 тысяч больных, инфекция вышла за пределы КНР и замечена в 17 странах. Жители Китая поголовно надели защитные медицинские маски и респираторы. Россияне тоже бросились на закупки одноразовых масок в аптеках. О появлении нового вируса в нашей стране пока данных нет, но эксперты прогнозируют, что случаев завоза избежать удастся вряд ли. К тому же многие уверены, что маски помогут защититься от гриппа и простуд. В общем, запас нужен, в хозяйстве пригодится. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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