Медицинских масок не хватает сейчас во всем мире из-за пандемии коронавируса. Велик соблазн не рыскать по аптекам, а сделать свою; причем соблазн этот возникает не только у обычных людей, но и у дизайнеров. Маска ведь не обязана быть тупым белым прямоугольным куском ткани. Она может быть вполне себе стильной штучкой (многочисленные киногерои, носившие маски, не дадут соврать). А еще такие маски можно задорого продать. Или, воспользовавшись случаем, сделать себе на них имя: в разгар пандемии о тебе напишут многие газеты.

В нашем обзоре - несколько противовирусных масок, придуманных дизайнерами. Защищают ли они от вируса - вопрос другой. В общем-то, не особенно - он может попасть в организм и, например, через слизистую глаз, если рядом с вами кто-то раскашлялся. И все равно, наши грустные времена с ними коротать как-то веселее.

Скоротай пандемию в маске с магистром Йодой!

Американский бренд Maison Modulare наладил производство довольно симпатичных медицинских масок, они у них представлены в большом ассортименте. И стоят очень прилично. Есть плиссированные с разноцветным рисунком ($24). Есть хлопковые с принтами (матрешки, золотые рыбки или герои «Звездных войн») - они чуть подешевле, $18. Есть для солидных дам и господ - из ткани жакард или трехслойного французского кружева, по $60 (стиль - это дорого). И все это, не поверите, уже распродано - спрос в США оказался колоссальным! Остались простецкие - из белого хлопка, денима и ткани в елочку. И то, производители предупреждают, что заказ, размещенный на сайте прямо сейчас, будет готов в лучшем случае через 17 дней. Стоят они 28 долларов.

Маска за 60 долларов из французского кружева

Бренд мужской одежды Ball and Buck выпустил маски по 20 долларов с суровым камуфляжным принтом. Производители сразу предупреждают, что это маски не профессионального медицинского уровня, но «какой-то уровень защиты от капелек» они все же обеспечат. Рекомендуют носить их поверх профессиональных медицинских масок, чтобы выглядеть более стильным. Бонус: можно почувствовать себя благотворителем (за каждую купленную маску производитель обязуется одну передать в больницу, испытывающую в масках недостаток). Еще их можно стирать и использовать месяцами. Спрос опять же огромен: доставка занимает в среднем две с половиной недели.

Бренд мужской одежды Ball and Buck выпустил маски по 20 долларов с суровым камуфляжным принтом

Лос-анджелесский бренд Matrushka производит яркие девчачьи платья стоимостью около 160 долларов - например, с принтом из десятков разноцветных кошачьих мордочек. Теперь можно купить к ним еще и маски, сделанные точно из такой же ткани, стоят они всего 10 долларов (просто даром!) А можно купить их и отдельно. Опять-таки, покупатели будут ждать заказа не меньше двух недель.

Основательница бренда Лора Хау сказала в интервью The Guardian: «Если маски с котятами, единорогами или акулами сделают положение менее страшным, я буду счастлива. Мне не нравится идея, что все мы будем выглядеть одинаково - грустными, испуганными и скрывающими лица за однообразными масками».

Веселые маски от Matrushka

Даниэтт Томас, молодая дизайнер из Саванны, штат Джорджия, пулей сориентировалась в ситуации и разработала целую коллекцию масок. Она, как и все прочие, с прискорбием сообщает потребителям, что стопроцентной гарантии защиты от вирусов у ее масок нет. Зато это крутой аксессуар, и стоит по-божески: 10, 12, максимум 15 долларов. Есть маски одноцветные (темно-серые, красные, синие), есть золотистые или фиолетовые из лайкры с пайетками, есть с эмблемами спортивных клубов, есть с разными надписями… Большинство в трех размерах - для взрослых, детей в возрасте от 6 до 13 лет и детей в возрасте от года до пяти.

Мать Даниэтт работает медсестрой - именно это и подтолкнуло ее к мысли сделать маски элементом одежды. «Я изучала историю искусства и моды, и такого тренда в ней не было никогда» - рассказала она местным журналистам. - «Я не хотела типичного больничного дизайна, и не хотела использовать типичный для масок хлопок. Я решила использовать пайетки, неопрен и так далее».

Даниэтт Томас, молодая дизайнер из Саванны, штат Джорджия, пулей сориентировалась в ситуации и разработала целую коллекцию масок

В Москве на днях закончилась (в виртуальном формате) очередная Mercedes Benz Fashion Week. Там, в частности, была представлена коллекция дизайнера Игоря Гуляева. «Бренд IGOR GULYAEV чувствует тенденции современной молодежи, предугадывает потребности» - сообщалось в аннотации. Еще как чувствует, еще как предугадывает! Гуляев снабдил моделей - и мальчиков, и девочек - масками с надписью «Gulяй здоровым».

КТО ЕЩЕ ОТМЕТИЛСЯ?

Немецкий дизайнер Фридерике Йорциг представила специальные маски для невест - они отлично сочетаются со свадебными платьями ее же производства. Купить их можно в ее берлинском магазине.

Немецкий дизайнер Фридерике Йорциг представила специальные маски для невестФото: REUTERS

Дизайнер Самиа аль-Заклех из Иордании делает футляры для смартфонов. А теперь в ее магазине в Аммане можно купить и защитные маски необычной круглой формы и разукрашенные кристаллами.

Маски от Самиа аль-ЗаклехФото: REUTERS

Президент Словакии Зузана Капутова на встречу с премьер-министром Игорем Матовичем надела не обычную медицинскую маску, а цветную, идеально подходящую к ее платью.

Президент Словакии Зузана КапутоваФото: REUTERS

Немецкая модель Франциска носит маску с более чем отчетливым посланием, понятным, надеемся, без перевода. Такие делают в мюнхенском Pia Bolte Style shop.

Немецкая модель ФранцискаФото: REUTERS

Mальчика Панджи из индонезийской ДжакартыФото: REUTERS

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