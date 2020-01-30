Защитные маски против коронавируса: насколько они помогают и как ими грамотно пользоваться

Заражение коронавирусом растет, зарегистрировано более 7,5 тысяч больных, инфекция вышла за пределы КНР и замечена в 17 странах. Жители Китая поголовно надели защитные медицинские маски и респираторы. Россияне тоже бросились на закупки одноразовых масок в аптеках. О появлении нового вируса в нашей стране пока данных нет, но эксперты прогнозируют, что случаев завоза избежать удастся вряд ли. К тому же многие уверены, что маски помогут защититься от гриппа и простуд. В общем, запас нужен, в хозяйстве пригодится.

От чего и в какой степени на самом деле защищают нас маски и респираторы? «Комсомолка» узнала об этом у экспертов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756412" frameborder="0"></iframe> Больницы города Ухань переполнены.

РАБОТАЕТ ИЛИ НЕТ?

Всемирная организация здравоохранения одобряет одноразовые медицинские маски: их ношение «может ограничить распространение респираторных вирусных инфекций». Напомним, к таким инфекциям относятся и ОРВИ (простуды), и грипп, и коронавирус нового типа. Однако и специалисты ВОЗ, и российские эксперты уточняют: степень защиты, которую дает медицинская маска здоровым людям, относительно невысока.

Пассажиры в масках в столичном метро.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Маска не способна задержать каждую микроскопическую частицу вируса, - пояснил «КП» вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев. - Но повязка на лице задержит мелкие капли слюны и слизи, в которых содержатся частицы вируса. За счет этого снизится количество вируса, попадающее от больного в организм не зараженного человека. А чем меньше вируса попадет, тем выше шансы, что иммунитет справится с ним.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/757779" frameborder="0"></iframe> «Чудо-больница», которую в Китае возводят за неделю - это строительные вагончики.

ОТ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ ДО АНАТОМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

- Медицинские маски для персонала поликлиник, больниц, а также повседневного использования людьми в быту состоят из трех - четырех слоев фильтрующих и водоотталкивающих материалов. Фильтры предназначены для задержки биологических жидкостей, в первую очередь капель слюны, слизи, - рассказывает генеральный директор производственного объединения «Маска» Роман Шантар. - Главный минус традиционных масок - довольно большая зона, где нет плотного прилегания к лицу. Из-за этого немалая часть воздуха (с выделениями больных. - Ред.) попадает в органы дыхания в обход маски.

В Японии, Китае и других зарубежных странах уже широко вошли в практику анатомические одноразовые маски. Они изготавливаются по форме лица, за счет этого лучше прилегают и пропускают меньше нефильтрованного воздуха. В России такие маски встречаются в некоторых интернет-магазинах. Однако на момент подготовки этого материала нам не удалось найти в продаже анатомические маски нигде. «Все разобрали за последние две недели», - чаще всего отвечали менеджеры интернет-магазинов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/757680" frameborder="0"></iframe> В Благовещенске введен масочный режим из-за опасности распространения коронавируса.

ПОВЯЗКА ИЛИ РЕСПИРАТОР?

- На кадрах из Китая многие уже даже не в анатомических масках, а в респираторах, - говорит Роман Шантар. - Респираторы бывают трех степеней защиты (см. таблицу. - Ред), их главное отличие от масок - герметичность. Респиратор с самой низкой степенью защиты эффективнее любой маски минимум на 30%.

Главное отличие респираторов от масок - герметичность. Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance

Но, как и в случае с маской, речь идет о защите от капель, содержащих вирусные частицы - слюны, слизи, конденсата, который образуется при выдыхании воздуха. «Отдельные микроскопические частицы вируса в любом случае будут проникать через материал респиратора, их не способно задержать даже изделие с самой высокой степенью защиты», - поясняет эксперт. При этом риск заражения, безусловно, снижается благодаря сокращению количества проникающих вирусных частиц.

Специалист отмечает, что ношение респираторов может быть оправданно в условиях повышенной опасности. Как, например, нынешняя ситуация в Китае, где большая скученность населения и больные коронавирусной инфекцией нового типа уже есть в каждом регионе. Для профилактики простуд, гриппа и при единичных случаях завоза коронавируса использовать респираторы - перебор, считают врачи. Тем более, что у этих изделий есть серьезный минус. Они ощутимо затрудняют дыхание и поэтому могут быть противопоказаны людям с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистыми болезнями.

В ТЕМУ

Как сообщают источники в правительстве России, Министерству промышленности и торговли РФ дано указание принять меры для обеспечения необходимого количества масок в аптеках по всей стране.

ДЕЛАЙ ТАК

Как правильно пользоваться медицинской маской

1. Когда надеваем

В закрытых помещениях, где повышен риск заражения коронавирусом, гриппом, ОРВИ: аэропорты, поликлиники, больницы. А также любые помещения, где рядом (на расстоянии 1 - 2 метра) есть чихающие-кашляющие люди.

Внимание, ошибка: надевать маску на улице. Почему? На открытом воздухе вирусы и так быстро гибнут. А маска при ходьбе ограничивает доступ кислорода, могут начаться головокружение, одышка.

2. Лайфхаки

- Разворачиваем складки на маске для более плотного прилегания к лицу.

- Если в маску вшито крепление в области носа, плотно подгоняем его по спинке носа.

- Расправляем маску так, чтобы она закрывала нос, рот и подбородок.

3. Когда менять

- Если маска испачкалась, стала влажной от дыхания, слюны - сразу же.

- В остальных случаях - не позднее, чем через 2 часа.

! Использованную одноразовую маску нужно сразу выбросить. Не стирать и не применять вторично.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

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