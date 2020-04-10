Босс UFC Дана Уайт оказался авантюристом: турнир, куда не доехал Хабиб, отменен

Многострадальный турнир смешанных единоборств UFC 249, не состоится 18 апреля. На нем Хабиб Нурмагомедов должен был биться с Тони Фергюсоном, но улетел из США и дагестанцу громко и со скандалом искали замену. Вроде бы нашли, но все оказалось зря: все обещания Даны Уайта оказались дымом.

Сам босс UFC теперь оправдывается, что бои отменили звонком «самого верха». Что он уже нашел зал в Калифорнии, все подготовил, обо всем договорился, но турнир все равно сорвался. Дана Уайт сейчас рассказывает, что «на самом верху решили, что нам надо остановиться. И не делать этот турнир в следующую субботу». Но при этом Уайт обещает, что всем бойцам, которые были на контракте, он организует бои.

И получается, что во всей этой истории самым пострадавшим оказался Хабиб. Он улетел из США, потому что ему в UFC ему обещали провести бой в ОАЭ. А потом Нурмагомедов не смог вернуться в Америку, и в результате вынужден был отказаться от поединка. И многие обвинили Хабиба в нежелании драться с Фергюсоном. А оказывается в это время Уайт блефовал – шансы на бой были очень невелики.

Но и вся команда Хабиба, которая отвечает за PR, наделала ошибок. Она не выдержала паузу, и позволила своему бойцу наговорить лишнего. И по итогам оказалось, что Нурмагомедов пусть и сделал все правильно, ему не не хватило навыков игры в покер. Выдержи он еще неделю в этой игре, авантюризм Даны Уайта так не навредил бы имиджу Хабиба.

Теперь будем надеяться, что все слова Даны Уайта про остров бойцов – это не такие же пустые слова, как про главный бой в эпоху коронавируса.