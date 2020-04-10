2020-04-10T14:29:50+03:00
Спорт

Босс UFC Дана Уайт оказался авантюристом: турнир, куда не доехал Хабиб, отменен

А Нурмагомедова тем временем выставили не в лучшем свете
Константин ИВАНОВ
Поделиться:
Дана Уайт сейчас рассказывает, что «на самом верху решили, что нам надо остановиться. И не делать этот турнир в следующую субботу»Дана Уайт сейчас рассказывает, что «на самом верху решили, что нам надо остановиться. И не делать этот турнир в следующую субботу»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Многострадальный турнир смешанных единоборств UFC 249, не состоится 18 апреля. На нем Хабиб Нурмагомедов должен был биться с Тони Фергюсоном, но улетел из США и дагестанцу громко и со скандалом искали замену. Вроде бы нашли, но все оказалось зря: все обещания Даны Уайта оказались дымом.

Сам босс UFC теперь оправдывается, что бои отменили звонком «самого верха». Что он уже нашел зал в Калифорнии, все подготовил, обо всем договорился, но турнир все равно сорвался. Дана Уайт сейчас рассказывает, что «на самом верху решили, что нам надо остановиться. И не делать этот турнир в следующую субботу». Но при этом Уайт обещает, что всем бойцам, которые были на контракте, он организует бои.

И получается, что во всей этой истории самым пострадавшим оказался Хабиб. Он улетел из США, потому что ему в UFC ему обещали провести бой в ОАЭ. А потом Нурмагомедов не смог вернуться в Америку, и в результате вынужден был отказаться от поединка. И многие обвинили Хабиба в нежелании драться с Фергюсоном. А оказывается в это время Уайт блефовал – шансы на бой были очень невелики.

Но и вся команда Хабиба, которая отвечает за PR, наделала ошибок. Она не выдержала паузу, и позволила своему бойцу наговорить лишнего. И по итогам оказалось, что Нурмагомедов пусть и сделал все правильно, ему не не хватило навыков игры в покер. Выдержи он еще неделю в этой игре, авантюризм Даны Уайта так не навредил бы имиджу Хабиба.

Теперь будем надеяться, что все слова Даны Уайта про остров бойцов – это не такие же пустые слова, как про главный бой в эпоху коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Цена российской нефти Urals превысила 20 долларов за баррель
В Минздраве разработали "антикоронавирусный" рацион
Путин провел сеанс видеосвязи с экипажем МКС и рассказал о совместных космических проектах с США
ВОЗ призвала обозначить сроки для чрезвычайных мер в борьбе с коронавирусом
Из-за сокращения числа кораблей к берегам Франции подплыли киты финвалы
Эксперты дали советы, как отказаться от вредных привычек в период самоизоляции
В Совфеде назвали кощунством решение демонтировать памятник Коневу в Праге
«У вас дети после 9 вечера шарятся по улицам. Это чем же там можно заниматься?": Видеоблогер эмоционально призвал соблюдать карантин
Анастасия Ракова: «Столичные больницы и скорая работают на пределе»
Страстная пятница у православных в 2020 году: как следует провести самый строгий день Великого поста
Мишустин назначил Аллу Самойлову руководителем Росздравнадзора
Более 50 процентов россиян заявили, что традиционная система образования им больше по душе
Ветераны возмутились сносом памятника маршалу Коневу в Чехии
В России составили первый протокол за нарушение социальной дистанции
Доктор сказал, как пересмотреть свой рацион в режиме самоизоляции, чтобы не набрать вес
Минобрнауки: Российские вузы готовы к сдаче летней сессии онлайн
Коронавирус повторно нашли у 91 жителя Южной Кореи
Нарколог сообщил, почему употребление алкоголя повышает риск заражения коронавирусом
В Москве начали проверять монастыри на коронавирус
В Музее Победы расскажут о героях Движения Сопротивления из нацистских концлагерей
Минфин купил у ЦБ 50% акций Сбербанка
В Москве первого нарушителя карантина на автомобиле остановили и отправили в больницу
"Не затягивайте переписку": В Роскачестве объяснили, как общаться на сайтах знакомств в период пандемии коронавируса