Сергей Хрущев из США: Москва - такой же муравейник, как Нью-Йорк. Не расслабляйтесь!

- Сергей Никитич, вы же в городе Провиденс, правильно?

- Да. Рядом.

- Как у вас ситуация с коронавирусом, как обстановка?

- У нас спокойно в отличие от Нью-Йорка. Но это понятно, Нью-Йорк - муравейник. А в том месте, где мы живем, такой анклав в городе зеленый, людей вообще мало. Все живут так, как жили раньше. Но в магазин не ходят и в гости тоже.

- Вы куда-то на отдых уезжали?

- Да, мы уезжали. Сначала были на острове Санта-Лючия (это в Карибском море) с декабря по середину февраля, а 1 марта поехали во Флориду, город Неаполь. Приехали оттуда 31 числа, уже с большими трудностями. Потому что началась вся эта паника с коронавирусом, рейсы стали отменять.

Мы зарегистрировались на прямой рейс в Бостон, пришли, а нам сказали: этого рейса нет, еще 17 рейсов отменили, вот вам полет в Нью-Йорк, там подождете и дальше полетите в Бостон.

Вот мы прождали в Нью-Йорке часа 3-4. Ну, прилетели неделю назад. Теперь две недели на самоизоляции. Ничего не делаем такого, чего мы раньше не делали, только в магазин не ходим.

- А чем вы питаетесь?

- Во-первых, у нас морозильник был полный, банки всякие есть. Еще какие-то консервы привезли из Флориды. Один раз сходили в магазин. А потом жена сказала: «Ты не ходи, я буду одна ходить». Ну, тем разом мы ограничились, а теперь ждем. Соседка у нас ходит, сказала: «Надо будет, я вам принесу».

Вот мы ждем, когда она пойдет. А так нам ничего не надо.

- То есть - у вас советские привычки, вы запасы какие-то по-советски сделали?

- Ну, советские, американские. У американцев тоже всегда морозильник полный. А эти привычки есть, конечно. Какие-то продукты бывают в магазине, потом исчезают. Тоже не так, что всем завалено.

Вот купили, у нас уже лежит что-то два месяца, что-то три месяца.

- А что вы купили, что у вас из запасов?

- Я люблю утку. Купили куски замороженной утки. Потом купили креветки, обваленные в сухарях. Тоже они - по моему вкусу. Куриные крылышки (такие с перцем тут есть). Оладушки картофельные. Потом у нас тут клюква замороженная, местные фрукты. Вот Валентина Николаевна (жена. - А.Г.) услышала, говорит: «Печенки полно». Да, печенка, паштет. Так что - всего полно.

- Вы в Нью-Йорке несколько часов провели. Что вы там почувствовали?

- Почувствовали, что пусто. Аэропорт пустой, самолеты пустые. Airbus на человек 60-70 (рассчитан), а летело человек 25. Так что, в этом смысле бизнес теперь такой слабенький.

- С людьми разговаривали? Как там – паника?

- С людьми мы не разговаривали. А знакомым я звоню, проверяю, все ли нормально.

- А в Нью-Йорке, судя по сообщениям СМИ, ужас что творится? Не дай Бог!

- Я понимаю. Но Москва – такой же муравейник, как Нью-Йорк. Там друг от друга изолироваться трудно, наверное, невозможно.

Вот в Нью-Йорке сейчас принимают самые решительные меры. Стало вроде замедляться количество смертей, но не знаю, насколько.

Выступал губернатор штата Нью-Йорк, он сказал: похоже, что замедляется. А я слежу в основном за нашими местными новостями. У нас губернатор сказал, что пик придется на середину апреля – середину мая. Но это тоже вилами по воде писано.

- У вас много зараженных?

- На штат – 700 с чем-то человек. 14 человек умерло.

- Это какой штат?

- Род Айленд. Самый маленький штат. По сравнению с Нью-Йорком, Москвой – это тьфу, 1,5 миллиона человек. Поэтому и смертей меньше. Нет такого скопления людей.

Ведь жителей Нью-Йорка друг от друга не отгородишь, они все время соединяются. А здесь люди держатся на расстоянии, когда идут в магазин, стоят на расстоянии двух метров.

Правда, бывает по-разному. Рассказывала тут соседка моей жене, что в магазин, как она слышала, пришел какой-то человек и стал на всех нарочно чихать. Тут же все разбежались, вызвали полицию, его скрутили и утащили. Ну, сумасшедший, наверное.

- А за новостями из Москвы вы следите?

- Естественно, внимательно слежу. Каждый день читаю газеты...

- И как впечатление от прочитанного?

- Москва сейчас мне напоминает Нью-Йорк, Бостон и другие американские города своим таким псевдоспокойствием, что было у нас где-то в феврале. Тоже было тихо – один случай, два случая. А потом обрушилась такая лавина, и теперь ее пытаются остановить.

Но лавину остановить невозможно, она должна пройти, засыпать, так сказать, какое-то количество жертв, и тогда сама остановится. Как было со всеми такими несчастьями, нашествиями. Правда, сейчас смертность меньше, чем была во времена чумы, но все равно. Пока нет лекарства от этой пневмонии, что ж тут сделаешь?

- Будем надеяться, что ваши опасения насчет Москвы не подтвердятся.

- Я был бы очень рад, если бы Москва удержалась. Да, желаю вам удержаться. Держитесь друг от друга на расстоянии, друг на друга не чихайте. Потому что никакого другого предохранения нет. Самое главное, перед тем как что-нибудь взять, обязательно это протрите дезинфекцией, какой-то хлоркой.

- Вы имеете в виду в магазине?

- Везде. Вот мы получаем почту – первым делом протираем конверты. Продукты берем – протираем коробки и все остальное. Потому что главный распространитель - это все-таки не чихание, а когда ты прикоснулся к чему-то, а потом этими же руками полез в лицо. От этого удержаться нельзя.

- А чем вы протираете?

- У нас продаются такие салфетки – «Хлорид». Сейчас их нет в магазине, огромный дефицит.

- А маски есть?

- Маски появляются. Сначала нам объясняли, что маски не надо надевать, теперь говорят: надевайте. Я так и не понимаю, помогают они или не помогают.

В основном, говорят, помогают уберегать других людей. Потому что, когда вы выдыхаете, неожиданно чихаете, у вас эти капельки (через маски) не проходят. А так для вируса эти маски – все равно, что редкая сетка.

- Спасибо огромное, Сергей Никитич, берегите себя и супругу.

- Спасибо. Звоните. Всегда приятно с вами поговорить.

- Взаимно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/772241" frameborder="0"></iframe> Банк продовольствия помогает жителям Нью-Йорка во время пандемии коронавируса.

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