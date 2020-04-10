2020-04-10T15:23:11+03:00
Политика

Минобороны: солдатам разрешили заказывать еду по телефону

В целях борьбы с коронавирусом в армии России внедрена система дистанционного заказа питания военнослужащих
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Комментарии: comments2
Теперь каждый военнослужащий может получить меню и сделать заказ по телефонуТеперь каждый военнослужащий может получить меню и сделать заказ по телефонуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

До чего коронавирус довел: теперь солдат может заказывать себе завтрак по телефону. Министерство обороны России заявило, что в целях минимизации контактов между военнослужащими при приеме пищи внедрена система дистанционного заказа питания. Как она выглядит?

Теперь каждый военнослужащий может получить меню и сделать заказ по телефону, и этот заказ будет сформирован и подготовлен к выдаче в удобное для военнослужащих время. Никаких контактов с обслуживающим персоналом и наличным, все строго по безналичному расчету.

- Заказ готовится с учетом строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил. Во время получения услуги предусмотрено соблюдение дистанции между военнослужащими от полутора метров, - поясняют в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что в целях недопущения возникновения и распространения коронавирусной инфекции среди военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала реализуется целый комплекс профилактических мер:

ежедневно во всех воинских частях и соединениях организовано измерение температуры у военнослужащих и гражданского персонала с применением приборов телеметрии, а также их опрос для раннего выявления инфекционных заболеваний.

Армия к отражению недуга готова: в медицинских частях сформирован запас необходимых лекарств и препаратов, а также средств индивидуальной защиты для оперативного оказания квалифицированной медицинской помощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минобороны поднимает антивирусный щит

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов завил о развертывании в 4 военных округах России 16 модульных медицинских центров с самым современным оборудованием на 1600 коек. Первые 8 центров появятся до 30 апреля, еще 8 – до 15 мая. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Глава Центробанка сообщила об улучшении ситуации на российском финансовом рынке
Роспостребнадзор: около 25% инфицированных коронавирусом не имеют симптомов
Состояние здоровья Бориса Джосона: зараженный коронавирусом премьер "только начал поправляться"
Минздрав: российское здравоохранение испытывает стресс по средствам защиты и ИВЛ
Путин призвал сохранить лидерство России в космосе
Кремль: в сделке ОПЕК+ нет проигравших, все выиграли
Путин поручил усилить контролю за соблюдением самоизоляции
Королева Елизавета II раздала британцам милостыню по почте из-за коронавируса
Застрявшие в Сеуле россияне рассказали, как живут в аэропорту
В России представили чипы для выявления коронавируса за 15 минут
Мексика согласилась на сокращение добычи нефти после переговоров с США
Правительство готовит второй пакет поддержки малого бизнеса
Врач объяснила связь коронавируса и лишнего веса
Кабмин усиливает поддержку россиян с ипотекой
Олимпиада в Токио может не состояться в 2021 году, если не обуздать пандемию коронавируса
Медведев оценил «сверхоптимистические» прогнозы по пандемии коронавируса
Путин анонсировал новые переговоры по нефти после отказала Мексики от сделки
Цена российской нефти Urals превысила 20 долларов за баррель
В Минздраве разработали "антикоронавирусный" рацион
Путин провел сеанс видеосвязи с экипажем МКС и рассказал о совместных космических проектах с США