2020-04-10T16:10:10+03:00
Наука

Эксперты сказали, спасет ли пандемия коронавируса планету от глобального потепления

Парниковым газам сейчас вроде бы неоткуда взяться: самолеты не летают, машин на улицах мало. Повлияет ли это на климат? [видео]
Юлия СМИРНОВА
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Фото: REUTERS
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Мир сейчас выглядит как детская мечта Греты Тунберг. Самолеты не летают. Машин на улицах почти нет (и не только в России, треть человечества сейчас на карантине). Заводы и фабрики стоят. Получается, почти нет парниковых газов? В одном только Китае за месяц карантина их выбросы сократились на 25%, по данным Carbon Brief.

А ведь именно парниковые газы считаются главными виновниками глобального потепления. Может быть, одна напасть - пандемия коронавируса – спасет человечество от другой напасти, изменений климата?

Алексей Кокорин, директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) объяснил “КП”, почему на это надеяться не стоит:

- На волне популизма многие утверждают, что коронавирус положительно влияет на экологию и изменение климата, но это не совсем так. Нужно смотреть дальше и глубже. Люди меньше выходят на улицу, меньше пользуются транспортом – естественно, их углеродный след снижается. Но они же когда-то выйдут из дома, рано или поздно вернутся к прежнему образу жизни, и все начнется по новой.

Те результаты, которые мы имеем, настолько незначительны для климата, что о них даже не стоит говорить – это может многих ввести в заблуждение. Объем всех антропогенных парниковых газов составляет 54 млрд тонн в год, и изменения в размере одной сотни миллионов в CO2 эквиваленте ничего не значат. В этом году чуть меньше, потом чуть больше – все это сглаживается со временем. Важно не количество выбросов в конкретный год, а концентрация, которая складывается за десятилетия.

В будущем эффект от карантина, во время которого вы сидели дома, будет нулевым. И он никак не спасет нас от глобального потепления. Поэтому нельзя забывать про осознанное потребление, возобновляемые источники энергии. А внедрение новых технологий пандемия явно тормозит. Так что эффект не позитивный, а однозначно негативный. Снижать рост концентрации CO2 в атмосфере нужно не затягиванием поясов или кризисом, а с помощью разумного потребления. Меры, которые сейчас предпринимаются, необходимы для борьбы с коронавирусом и спасения жизней. Но это не способ решения климатических и экологических проблем.

Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

Во Всемирной метеорологической организации согласны, что радоваться снижению выбросов не стоит:

- Опыт прошлого показывает, что вслед за уменьшением объема выбросов во время экономических кризисов следует их резкое увеличение, - напоминает Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас. - Мир должен продемонстрировать такое же единство в борьбе с изменением климата, как в случаев пандемии коронавирусной инфекции. Последствия изменений климата могут привести к еще большему числу человеческих жертв и к еще большим экономическим потерям в ближайшие десятилетия.

ЛИКБЕЗ “КП”

Выбросы - это вещества, поступающие в атмосферу (СО2 и другие парниковые газы, в данном случае). Концентрация же - это содержание веществ, сохраняющиеся в атмосфере после сложной системы взаимодействий между атмосферой, биосферой, литосферой, криосферой и океанами. Углекислый газ остается в атмосфере и океанах столетиями. Так что глобальное потепление продолжится, несмотря на сокращение выбросов в результате пандемии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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