Пока экономика встала – природа отдыхает. Но это ненадолго

У любых напастей есть и хорошие стороны. За то время, что в наиболее промышленно развитых странах все сидят по домам, природа очистилась и экология повсеместно заметно улучшилась. Но экономические последствия пандемии по природе могут ударить не меньше, чем по людям.

ГРЕТА ТУНБЕРГ, ТЫ ДОВОЛЬНА?

Новостные ленты с середины марта, когда коронавирус охватил уже большую часть Европы, пестрят удивительными картинками. Вот каналы Венеции: вечно мутная вода всего-то через пару недель карантина стала абсолютно прозрачной, можно разглядеть плавающих там рыбок (дельфины в Венеции, правда, оказались фейком). Вот панорамы крупных городов из космоса: над ними исчез смог. А вот дикие зверушки, которые теперь без опаски стали гулять по улицам населенных пунктов, - а кого ж им опасаться, если люди по домам сидят.

Вечно мутная вода в каналах Венеции всего-то через пару недель карантина стала абсолютно прозрачнойФото: REUTERS

Но главное, во всех пораженных коронавирусом странах зафиксировано снижение концентрации вредных веществ в воздухе. Резко снизились выбросы диоксида азота (он провоцирует развитие астмы и других заболеваний дыхательной системы) и углерода. По оценкам Стэнфордского университета в Калифорнии, которые приводит агентство Reuters, такого сокращения выбросов углерода в мире не наблюдалось более 70 лет, с послевоенного периода. Побиты рекорды всех финансовых кризисов, когда из-за спада промышленной и транспортной активности природе традиционно становится легче, - включая мировой экономический кризис 2008 года.

Российская столица тоже не стала исключением. По данным Мосэкомониторинга, в первые же дни режима всеобщей самоизоляции, с 30 марта по 2 апреля, средняя концентрация загрязняющих веществ на жилых территориях Москвы оказалась на 30-70% ниже, чем в те же дни весны 2019 года.

А и в самом деле, практически реализовались мечты юной экоактивистки Греты Тунберг. Самолеты больше не летают, автотранспорт тоже в основном стоит на приколе. Природа может передохнуть. Вопрос, сильно ли поможет эта передышка?

СКОРО НАВЕРСТАЕМ

-У вы, то, что вы описываете - это временный эффект, который после окончания пандемии может быть с лихвой компенсирован за счет эффекта отложенного спроса, - предупреждает старший научный сотрудник Центра экономического моделирования энергетики и экологии Института прикладных экономических исследований Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Татьяна Ланьшина.

Такое мир уже проходил. За время Великой депрессии объем ежегодных выбросов в атмосферу снизился на четверть. И ничего — догнали и перегнали. Более свежий пример. В 2009 году, как результат финансового кризиса, уровни выбросов снизились на 1,3 процента. А в 2010 году увеличились на пять процентов в сравнении с докризисным уровнем.

- Во многих странах сейчас обсуждают возможности ослабления экологического регулирования для поддержки экономики. Если эти решения будут приняты, крупные компании смогут выбрасывать в воздух и воду едва ли не все, что пожелают, - продолжает Татьяна Ланьшина. - В частности, такие дискуссии имеют место в крупнейших загрязнителях - США и Китае. Также грядет гигантское вливание денег в экономики для преодоления последствий кризиса. Первыми в очереди за помощью будут стоять влиятельные представители нефтегазового и угольного лобби.

РАЗОВЫЕ ПАКЕТЫ И СТАКАНЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Возможны и особые побочные эффекты именно нынешнего кризиса. Как говорит Татьяна Ланьшина, эксперты всерьез опасаются всплеска у людей мизофобии (страх загрязнения) и гермофобии (страх заразиться микробами). Чем это плохо для экологии? После того, как многие привыкли выходить из дома в разовых резиновых перчатках и дезинфицировать вокруг себя все подряд, включая продукты из супермаркета, попробуй теперь порассказывай, что одноразовая тара наносит гигантский ущерб природе, а сильные моющие средства убивают не только микробов, но и вообще все остальное живое.

В 2009 году, как результат финансового кризиса, уровни выбросов снизились на 1,3 процента. А в 2010 году увеличились на пять процентов в сравнении с докризисным уровнемФото: EAST NEWS

Собственно, и по ходу пандемии уже возникли проблемы с утилизацией в разы увеличившегося количества одноразового мусора. Первым с ними столкнулся Китай. В Ухане объем медицинских отходов — одноразовых масок и других средств защиты - вырос в четыре раза. Завод, который мог перерабатывать такого рода отходы, стал не справляться.

В России проблема с мусором и его утилизацией была и без коронавируса. А сейчас ситуация усугубляется. В ряде областей региональные операторы, которые у нас отвечают за вывоз и уничтожение отходов, уже пригрозили мусорным коллапсом. Объем мусора от сидящих по домам граждан в тех городах, где введен режим всеобщей самоизоляции, увеличился на 20-30%, а платежи теперь почти все задерживают. Эксперты подозревают, что в такой ситуации меньше внимания будет уделяться каким-то там экологическим стандартам и нормам — не до того.

А еще специалисты опасаются, что в России на фоне закрытия предприятий и возможного роста безработицы усугубится незаконная вырубка лесов и браконьерство.

За непродолжительный отдых природе, увы, придется отдуваться.