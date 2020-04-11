Коронавирус в Европе и мире, последние новости на 11 апреля 2020: международная наркомафия оказалась на грани разорения

Благодаря вынужденной самоизоляции на дому населения большей части Европы воздух и вода в самых обжитых местах континента стали чище и прозрачнее. Сравнение последних снимков со спутников Европейского космического агентства ESA показывает, насколько снизились выбросы некоторых химических загрязнений над крупнейшими столицами Европы.

По уровню диоксида азота — высокотоксичного окислителя, поступающего в атмосферу из выхлопных труб дизельных автомобилей, объектов энергетики и теплоснабжения — Париж в начале апреля 2020-го демонстрирует показатели на уровне конца 70-х годов, сообщает мониторинговое агентство AIRPARIF. Падение выбросов NO2составило свыше 60 процентов, что сделало весенний воздух французской столицы на 30 процентов выше обычной нормы.

Схожие низкие уровни атмосферного загрязнения демонстрируют промышленный Север Италии и индустриальные регионы Испании, прежде всего Мадрид и Барселона. По словам экологов, сейчас самый грязный воздух в большинстве европейских городов можно встретить в помещениях, где жители взаперти пережидают буйство коронавируса. Впрочем, это легко лечится регулярным проветриванием.

В венецианские каналы вернулась жизнь

Воды каналов Венеции на фоне практически полной остановки городского водного транспорта и отсутствия туристов очистились всего за месяц. Жаль, что видеть это могут только немногочисленные жители старого города! В прозрачных водах теперь резвится рыба и плавают лебеди. А вот чайки, привыкшие столоваться у туристов, голодают. Впрочем, если они отвыкнут побираться в прибрежных кафе и ресторанах, а также вернутся к естественному питанию морской рыбой, это пойдет на пользу как самим чайкам, так и туристам, которые когда-нибудь в Венецию все же вернутся …

Вода стала такой чистой, что теперь в ней можно разглядеть мальков рыб. Фото: соцсети

Карантин остановил поставки «дури» в Финляндию

Географически сложилось так, что с точки зрения европейцев Финляндия итак — почти остров, попасть можно или самолетом, или по воде. Сейчас, когда границы закрыты на замок со всех сторон, в стране наметился дефицит наркотиков: физически перекрыты все маршруты контрабандистов. Привычный поток запретной химии через Эстонию или Швецию иссяк, и новых поставок, по информации финской полиции, не предвидится достаточно долго. По крайней мере, органы правопорядка делают все, чтобы их предотвратить. Так что наступило самое время финским наркоманам задуматься об обращении за помощью и лечением к врачам.

Кстати, похожая ситуация сложилась во многих странах. Из-за жесткой изоляции и закрытия сообщения с другими государствами, наркомафия не в силах поддерживать инфраструктуру для доставки своего товара.

Австрия: в больницу - на карете!

Осколки имперской роскоши и один из неотъемлемых элементов туристической Вены — многочисленные кареты-«фиакры» — должны были, как поначалу казалось, разориться и навсегда исчезнуть с опустевших улиц австрийской столицы. Но они никуда не делись и нашли себе новое применение: по договоренности с оказавшимися на грани банкротства ресторанами, которые могут готовить только на вынос, кучера занялись доставкой по адресам обедов и ужинов для сидящих в карантине пожилых и малообеспеченных горожан. В день одна упряжка может доставить более 100 заказов. В итоге и нуждающиеся граждане сыты, и кучера с лошадьми при деле… А в пасхальные выходные фиакры будут подстраховывать врачей венских больниц, доставляя их по ближним вызовам.