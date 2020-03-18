Природа берет свое: Из-за карантина по коронавирусу вода в каналах Венеции стала чище
В Венеции из-за введенного карантина по коронавирусу, вода в каналах стала значительно чище. Местные жители обратили внимание, что туда вновь вернулись лебеди.
прекрасные белые лебеди вновь вернулись в воды Венеции. Фото: соцсети
Пока власти Италии запретили покидать без надобности свои дома, улицы многих городов практически опустели. Из-за отсутствия пешеходов и туристов в связи с закрытыми общественными и культурными местами в городах стало меньше мусора. В частности, движение в каналах Венеции остановилось, сообщает издание The Art Newspaper.
Оставшиеся в городе венецианцы заметили в каналах появление рыб и мигрирующих птиц и запечатлели их на фото.
Вода стала такой чистой, что теперь в ней можно разглядеть мальков рыб. Фото: соцсети
Эти публикации молниеносно разлетелись по Сети, собрали тысячи лайков и получили массу положительных комментариев среди пользователей социальных сетей.
Из-за карантина в каналах Венеции вода стала чистой.
В настоящее время в Италии складывается непростая обстановка, число заболевших коронавирусом в стране достигает порядка 35 тысяч человек.
В России ситуация намного благополучнее. Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф по состоянию на 17 марта общее число заболевших - 114 человек. Большинство заболевших ранее посещали Европу. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Благодаря своевременным мерам правительства и медиков в нашей стране складывается благоприятный прогноз по ликвидации вирусной инфекции.
Из-за карантина в каналах Венеции вода стала чистой.
Карантин «по-итальянски».Итальянцы не были бы итальянцами, если бы даже в ситуации ЧП и полного карантина не нашли способа побыть вместе в веселой, шумной компании
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Почему коронавирус с особой силой ударил по Италии, и какая судьба ждет другие страны Евросоюза
Эксперт по международному здравоохранению рассказал, от чего зависит масштаб и тяжесть вспышки коронавирусной инфекции в той или иной стране (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»