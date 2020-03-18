2020-03-18T11:20:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Природа берет свое: Из-за карантина по коронавирусу вода в каналах Венеции стала чище

А из-за того, что гондолы больше не возят тысячи туристов, на воде вновь появились лебеди
Юлия Кекова
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Вода в каналах стала значительно чище и туда вернулись лебеди. Фото: соцсетиВода в каналах стала значительно чище и туда вернулись лебеди. Фото: соцсети
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В Венеции из-за введенного карантина по коронавирусу, вода в каналах стала значительно чище. Местные жители обратили внимание, что туда вновь вернулись лебеди.

прекрасные белые лебеди вновь вернулись в воды Венеции. Фото: соцсети

прекрасные белые лебеди вновь вернулись в воды Венеции. Фото: соцсети

Пока власти Италии запретили покидать без надобности свои дома, улицы многих городов практически опустели. Из-за отсутствия пешеходов и туристов в связи с закрытыми общественными и культурными местами в городах стало меньше мусора. В частности, движение в каналах Венеции остановилось, сообщает издание The Art Newspaper.

Оставшиеся в городе венецианцы заметили в каналах появление рыб и мигрирующих птиц и запечатлели их на фото.

Вода стала такой чистой, что теперь в ней можно разглядеть мальков рыб. Фото: соцсети

Вода стала такой чистой, что теперь в ней можно разглядеть мальков рыб. Фото: соцсети

Эти публикации молниеносно разлетелись по Сети, собрали тысячи лайков и получили массу положительных комментариев среди пользователей социальных сетей.

Из-за карантина в каналах Венеции вода стала чистой.

В настоящее время в Италии складывается непростая обстановка, число заболевших коронавирусом в стране достигает порядка 35 тысяч человек.

В России ситуация намного благополучнее. Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф по состоянию на 17 марта общее число заболевших - 114 человек. Большинство заболевших ранее посещали Европу. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Благодаря своевременным мерам правительства и медиков в нашей стране складывается благоприятный прогноз по ликвидации вирусной инфекции.

Из-за карантина в каналах Венеции вода стала чистой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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