Социальная дистанция в Москве в период самоизоляции: Штрафы за нарушение получили первые магазины

Из-за коронавируса москвичей обязали соблюдать социальную дистанцию - между людьми должно быть расстояние не менее 1,5 метра. Это правило касается и обычных жителей, и работающих компаний, в том числе магазинов.

"Очень важно, чтобы все работающие городские предприятия и учреждения приняли меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, в том числе обеспечивали дезинфекцию и социальное дистанцирование 1,5 метра между работниками и посетителями, - написал ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге. - Из рекомендательного это требование становится обязательным. Это важно не только для уменьшения скорости распространения инфекции, но и для самих предприятий, для здоровья их работников".

В торговых залах всех магазинов должна быть специальная разметка для покупателей. Но в некоторых супермаркетах и небольших торговых точках словно не слышали о новых правилах. Во время проверки оказалось, что на полу нужной разметки в 1,5 метра между посетителями нет.

"По результатам прошедших оперативно-профилактических мероприятий в отношении 18 объектов розничной торговли составлены административные протоколы за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

По его словам, ревизии магазинов, особенно продуктовых, проводятся каждый день. "Социальная разметка должна быть во всех торговых залах", - напомнил Алексей Немерюк.

Нарушителям выписывают штраф от 30 до 50 тысяч рублей - для индивидуальных предпринимателей, от 100 до 300 тысяч рублей - для юридических лиц. При этом они обязаны устранить нарушение в кратчайший срок. Если из-за отсутствия социальной разметки будет нанесен ущерб имуществу или здоровью человека, штраф для магазина может увеличиться до 1 миллиона рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/772447" frameborder="0"></iframe> Главная площадь Москвы опустела из-за пандемии.

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