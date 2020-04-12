2020-04-12T13:08:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Социальная дистанция в Москве в период самоизоляции: Штрафы за нарушение получили первые магазины

В торговых залах не оказалось нужной разметки для покупателей. Власти напоминают, что на период самоизоляци в Москве следут соблюдать социальную дистанцию
Светлана ВОЛКОВА
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В торговых залах не оказалось нужной разметки для покупателей.В торговых залах не оказалось нужной разметки для покупателей.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Из-за коронавируса москвичей обязали соблюдать социальную дистанцию - между людьми должно быть расстояние не менее 1,5 метра. Это правило касается и обычных жителей, и работающих компаний, в том числе магазинов.

"Очень важно, чтобы все работающие городские предприятия и учреждения приняли меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, в том числе обеспечивали дезинфекцию и социальное дистанцирование 1,5 метра между работниками и посетителями, - написал ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге. - Из рекомендательного это требование становится обязательным. Это важно не только для уменьшения скорости распространения инфекции, но и для самих предприятий, для здоровья их работников".

В торговых залах всех магазинов должна быть специальная разметка для покупателей. Но в некоторых супермаркетах и небольших торговых точках словно не слышали о новых правилах. Во время проверки оказалось, что на полу нужной разметки в 1,5 метра между посетителями нет.

"По результатам прошедших оперативно-профилактических мероприятий в отношении 18 объектов розничной торговли составлены административные протоколы за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

По его словам, ревизии магазинов, особенно продуктовых, проводятся каждый день. "Социальная разметка должна быть во всех торговых залах", - напомнил Алексей Немерюк.

Нарушителям выписывают штраф от 30 до 50 тысяч рублей - для индивидуальных предпринимателей, от 100 до 300 тысяч рублей - для юридических лиц. При этом они обязаны устранить нарушение в кратчайший срок. Если из-за отсутствия социальной разметки будет нанесен ущерб имуществу или здоровью человека, штраф для магазина может увеличиться до 1 миллиона рублей.

Главная площадь Москвы опустела из-за пандемии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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