Спецпропуска в Москве: самое главное, что вам нужно о них знать

13 апреля, в понедельник, начнется оформление специальных пропусков на территории столицы и Подмосковья. Действовать они начнут с 15 апреля. И нужны будут тем, кто пользуется личным и общественным транспортом.

1. Где и как оформить?

Система носит заявительный характер. В Москве оформить пропуск можно будет на портале правительства mos.ru. В области - на портале uslugi.mosreg.ru. И там, и там заполняются соответствующие формы. Чтобы не возникло трудностей, желательно заранее узнать у работодателя ИНН организации, в которой вы работаете. Или найти эту информацию в интернете.

2. Получается, пешеходы могут свободно гулять?

Нет. Режим самоизоляции продолжает действовать. Из дома без лишней надобности лучше не выходить. Среди важных причин, по которым можно покинуть жилище, по-прежнему остаются поход в магазин или аптеку, выбрасывание мусора и выгул собаки.

3. Можно ли с пропуском, полученным в Москве, поехать на машине в область?

Да, спецпропуска будут действовать и в столице, и в области. Это подтвердил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Полиция, ГИБДД - все службы, которые проверят ваш пропуск, знают об этом. Предъявить его можно как в распечатанном виде, так и в электронном. Проверять достоверность документа обещают быстро и в вашем присутствии.

4. Нужен ли пропуск для поездки на велосипеде или электросамокате?

Да, нужен. Ездить на любом виде транспорта можно будет лишь с разрешением. В столице указ об этом подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

5. Можно ли как-то еще оформить спецпропуск? Не на портале правительства.

Да. Например, с помощью смс на номер 7377 или по телефону +7 (495) 777-77-77.

6. А как быть журналистам? Им же нужно перемещаться по городу. Тоже оформлять пропуска?

Нет. Вот выдержка из Указа мэра от 11 апреля 2020 года. «Находиться вне места проживания имеют право граждане «со служебным удостоверением, в том числе удостоверением личности военнослужащего, государственных и муниципальных служащих и лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, удостоверением судьи, адвоката, нотариуса, включая помощников указанных лиц, редакционным удостоверением или иным документом, удостоверяющим личность и полномочия журналиста, удостоверением частного охранника, личной карточкой охранника».

НО. Те граждане, которые едут с ними на машине и не попадающие ни под одну из категорий, обязаны будут иметь с собой цифровые пропуска.

7. Какие данные понадобятся для оформления спецпропуска?

- фамилия, имя, отчество;

- серия и номер паспорта или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РФ;

контактный номер телефона;

- адрес электронной почты (по желанию);

- государственный регистрационный номер транспортного средства, с использованием которого осуществляется передвижение (ж/д, метрополитена или такси это не касается);

- номер электронной карты для оплаты проезда на транспорте общего пользования и услуг городских сервисов (карты «Тройка» и «Стрелка» - при наличии);

- наименование организации независимо от формы собственности и индивидуального предпринимателя, для участия в деятельности которого оформляется цифровой пропуск;

- идентификационный номер налогоплательщика работодателя (не является обязательным для медицинских организаций).

8. А как быть детям? Им тоже нужны пропуска?

Требования новой системы не будут распространяться на лиц, которые младше 14 лет.

9. Как он вообще будет выглядеть - цифровой пропуск? И надо ли за него платить?

Нет, оформление бесплатное. Это буквенно-числовой код формата XXXX-XXXX-XXXX-XXXX. Первая секция соответствует дате истечения срока действия цифрового пропуска. Остальные нужны для того, что иметь возможность проверить другие сведения.

10. Могут ли аннулировать цифровой пропуск?

Да. В том случае, если гражданин предоставил недостоверные сведения о себе или нарушил требования режима повышенной готовности. Например, сорвал заградительную ленту и пробрался в парк.

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