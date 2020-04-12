«Я не стал сокращать людей»: Михаил Турецкий о работе на карантине, покупке полета на Марс и переносе проекта «Песни Победы»

Сегодня празднует день рождения Михаил Турецкий. Основатель и продюсер «Хора Турецкого» и «Сопрано» в интервью kp.ru рассказал, как будет праздновать 58-й день рождения, о поддержки коллектива в непростое время и переносе проекта «Песни Победы» на осень.

«Сейчас время отложенного спроса»

- Как отметите день рождения на самоизоляции?

- У нас будет семейный ужин. Думаю, в этом тоже есть своя романтика. Друзей подключим по видеосвязи. Так сказать, будем идти в ногу со временем и трендом. Кстати, в этом году я ко дню рождения зарезервировал себе полет на Марс. Такой неординарный шаг сделала, потому что вся моя жизнь тесно связана с темой космоса. Меня даже родители хотели назвать Юрой в честь Гагарина. Ведь я родился сразу через год после легендарного полета. Но отец мой картавил, и сказал, что Юра Турецкий слишком трудно произносить. Пусть будет Мишей. И в этом году совместно с проектом Get2Mars принял решение забронировать место в полете на Красную планету. Компания позволяет букировать билет и получать возможность одним из первых жителей Земли отправиться в космическое приключение. Ну, а почему и нет? Креативный подход к жизни всегда был основополагающим для меня. Кто-то прыгает с парашютом, увлекается мотоциклами, мы спускаемся в глубокие шахты и планируем покорять космос. Творчество не укладывается в какие-то рамки, поставив глобальные цели и достигая их, я получаю все больше сил и энергии для концертной деятельности. Надо будет только найти в графике 289 дней для полета туда. И обратно хотелось бы вернуться (смеется).

- У вас два больших коллектива. Как люди, оставшись без работы, не паникуют?

- Безусловно, привычной для нас работы сейчас нет. Но я, как вожак, не стал поддаваться тенденциями сокращений. Артисты – это моя вторая семья, моя команда. И были разные ситуации, когда они становились за меня. Теперь моя очередь. Это время испытаний, и вместе мы их пройдем. Сейчас занимаемся творческими вопросами. Наше дело никуда не делось. И это самое важное.

- Есть опасения у ваших коллег, что после снятия карантина, люди первое время будут избегать посещать массовые мероприятия. Обоснованные опасения? Какие ваши прогнозы? Как кризис отразится на отрасли?

- Сейчас время отложенного спроса. Людям в самоизоляции точно не хватает движения, развлечения, духовно-культурного просвещения. Поэтому желание будет колоссальное. Другой вопрос – возможности. Мы будем искать форматы, объединяться с сильными партнёрами, чтобы дать людям широкий доступ к искусству. А наша привычная гастрольная деятельность, конечно, возобновится. И пока прогнозы делать рано. Есть только надежда на преданность нашей публики.

Супруга и дочери Михаила ТурецкогоФото: Личный архив

«Проект «Песни Победы» перенесли на осень

- Чем вы заняты на карантине? Как организовали своё время? Чем заняты?

- Сейчас отличное время для самосовершенствования. Стараюсь использовать обстоятельства в свою пользу, погрузиться в творческие вопросы, поиск новых идей. С осени начинается большой юбилейный тур «Хора Турецкого» в честь 30-летия коллектива. Поэтому очень много всего нужно прокрутить в голове. Размышляю над программой. Активно думаю и про возможные онлайн-форматы, которые мы сейчас можем реализовать для нашей аудитории. Хочется дарить позитив и заряд бодрости. И, кстати, больше времени стало для домашних дел – спорт, чтение, просмотр фильмов всей семьей и занятия музыкой с младшими дочерьми.

- Какие плюсы и минусы в он-лайн учебе ваших детей вы и они сами обнаружили?

- Плюс, наверное, в том, что онлайн-урок не дает возможности отвлечься чем-нибудь другим. Тут идет максимальная концентрация на каждом участнике. Все как на ладони – крупным планом на экране у преподавателя (улыбается). А вот среди минуса – домашняя обстановка. Она все равно косвенно влияет и в целом расслабляет, когда между уроками ты дома.

- Расскажите о своих акциях, как поддерживаете, воодушевляете народ?

- Мы решили запустить музыкальный марафон «Карантин». На старую добрую песню «Каракум» в конце наложили припев «Это кара-кара-карантин». Получилось очень забавно. И народ стал снимать видео того, чем они дома под эту песню занимаются и выкладывают. Люди активно с гантельками, приседами, отжиманиями проводят время. Очень много видео с детишками присылают нам родители. Я считаю, что получилась хорошая инициатива. Много позитива на выходе.

- Михаил Борисович, как поддержите ветеранов накануне Дня Победы?

- Мои родители прошли войну, и у меня с детства генетически заложен код благодарности и уважения. Это и стало главным мотиватором для создания нашего спецпроекта «Песни Победы», который существует уже пять лет и состоялся в тринадцати странах на двух континентах. И каждый раз мы стараемся привезти на концерт ветеранов, подарить им частичку жизни, спеть вместе «Смуглянку», «Катюшу». Я вижу их глаза и понимаю, что все не зря! Есть и те, кому уже сложно физически передвигаться. И тогда мы с волонтерами стараемся навестить, привезти запись концерта на дом. Эти моменты навсегда остаются в моей памяти. Они очень сильно заряжены эмоционально. В этом году наш проект откладывается на осень из – за сложной ситуации во всем мире, но обязательно состоится!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как зарабатывают звезды на карантине: Кети Топурия продает маски по полторы тысячи, жена Тимати торгует антисептиком, а у Бородиной новые контракты

О том, как наши знаменитости теряют доходы из-за отмены съемок и переноса концертов – они рассказывают в социальных сетях и интервью. А вот свои новые заработки не спешат рекламировать. Мы узнали, как начали адаптироваться с финансовой точки зрения артисты на карантине. (подробности)