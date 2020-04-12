Приложение "Госуслуги СТОП Коронавирус" для создания цифровых пропусков в Москве: как пользоваться, кому нужно

Минкомсвязь тем временем запустила приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус» для создания цифровых пропусков в Москве. Скачать его можно уже сейчас в App Store и Google Play.

Приложением смогут пользоваться только те пользователи, которые зарегистрированы на госуслугах. С его помощью можно будет быстро оформить мобильный пропуск в формате QR-кода. И не надо ничего распечатывать. При встрече с сотрудниками полиции будет достаточно показать свой смартфон.

В приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус» (если вы уже зарегистрированы) надо выбрать свой статус, указать, не приехали ли вы недавно из-за границы, имели ли контакт с инфицированными - и если да, то здоров ли он сейчас и где находится. Ну и, конечно, паспортные данные, адрес фактического проживания и даже селфи с собственными документами.

После всех процедур электронная система вычисляет, можно ли вам дать пропуск. И заодно предупреждает, что без него ваша прогулка может обернуться штрафом.

Напомним, что накануне - в субботу - мэр столицы и губернатор области подписали указы, согласно которым на территории столичного региона вводится пропускной режим. Он касается тех, кто ездит на личном авто или на любом общественном транспорте. Пешие прогулки можно совершать пока без пропуска. Но - только до дворовой мусорки, аптеки или магазина.

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13 апреля, в понедельник, начнется оформление специальных пропусков на территории столицы и Подмосковья. Действовать они начнут с 15 апреля. И нужны будут тем, кто пользуется личным и общественным транспортом. (подробности)