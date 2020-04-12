Режим работы роддомов в Москве в период самоизоляции поменялся из-за коронавируса

В связи с ситуацией с коронавирусом изменился режим работы роддомов в Москве в период самоизоляции. Об этом говорится в официальном сообщении Департамента здравоохранения Москвы.

- Посещение женских консультаций, дневных стационаров и консультативно-диагностических отделений для беременных временно ограничивается, - говорится в пресс-релизе. - Будущие мамы должны соблюдать особый режим самоизоляции, чтобы уберечь себя и ребенка от заражения инфекцией COVID-19.

В каких случаях следует обращаться к специалистам:

- для постановки на учет по беременности;

- для проведения скрининговых ультразвуковых исследований в кабинетах пренатальной диагностики;

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

- для введения антирезусного иммуноглобулина с целью профилактики резус-сенсибилизации во время беременности и при появлении жалоб.

Напомним еще раз, плановые посещения пока отменяются.

- Передать анализы могут и родственники или знакомые пациентки, - считают в Департаменте. - А обсудить результаты можно по телефону.

Ответы на все вопросы по оказанию помощи беременным можно получить по номеру - 8 (499) 251-83-00.

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