2020-04-12T19:44:39+03:00
Общество

Режим работы роддомов в Москве в период самоизоляции поменялся из-за коронавируса

Ограничения в режиме работы роддомов в Москве в период самоизоляции коснулись партнерских родов и посещений родственников [видео]
Павел КЛОКОВ
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Из-за пандемии поменялась работа родильных домов в столице.Из-за пандемии поменялась работа родильных домов в столице.Фото: Агентство городских новостей "Москва"
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В связи с ситуацией с коронавирусом изменился режим работы роддомов в Москве в период самоизоляции. Об этом говорится в официальном сообщении Департамента здравоохранения Москвы.

- Посещение женских консультаций, дневных стационаров и консультативно-диагностических отделений для беременных временно ограничивается, - говорится в пресс-релизе. - Будущие мамы должны соблюдать особый режим самоизоляции, чтобы уберечь себя и ребенка от заражения инфекцией COVID-19.

В каких случаях следует обращаться к специалистам:

- для постановки на учет по беременности;

- для проведения скрининговых ультразвуковых исследований в кабинетах пренатальной диагностики;

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- для введения антирезусного иммуноглобулина с целью профилактики резус-сенсибилизации во время беременности и при появлении жалоб.

Напомним еще раз, плановые посещения пока отменяются.

- Передать анализы могут и родственники или знакомые пациентки, - считают в Департаменте. - А обсудить результаты можно по телефону.

Ответы на все вопросы по оказанию помощи беременным можно получить по номеру - 8 (499) 251-83-00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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