2020-04-13T10:54:35+03:00
Звезды

"Вот так мини-бикини": Ольга Бузова показала изменившуюся фигуру в ванне с лапшой

Поющая ведущая на спор искупалась в "бульоне" [видео]
Елена ПЕТРОВА
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Ольга Бузова показала изменившуюся фигуру в ванне с лапшой. Фото: www.instagram.com/buzova86/Ольга Бузова показала изменившуюся фигуру в ванне с лапшой. Фото: www.instagram.com/buzova86/Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Ольга Бузова, единственный в стране блогер-двадцатимиллионник в Инстаграме, продолжает развлекать подписчиков на самоизоляции. Записывает "карантинные" песни, проводит прямые эфиры с такими же знаменитостями, а еще участвует в батлах с другими блогерами, где оппоненты "на слабо" исполняют экстремальные задания друг друга.

Началось это с битвы между поющей ведущей и ее женихом Давидом Манукяном. Он любимую не пощадил: Бузовой пришлось есть собачий корм, резать сумку за четверть миллиона рублей и царапать на своей машине имя Манукяна. А в очередном батле с блогером Гусейном Гасановым (у которого, к слову, 13 миллионов подписчиков), звезда "Дома-2" подстригла волосы, разбила битой телевизор и искупалась в ванне, заполненной китайской лапшой.

- Какой запах! Люблю я макароны, - приговаривала Бузова, "заваривая" продукт в джакузи, после чего сняла халат и опустилась в воду.

- Их, что, не солили? - скривилась ведущая, пробуя плавающую лапшу прямо из ванной.

Эту неприятную процедуру Ольга Бузова постаралась выполнить красиво - при полном макияже и в эффектном бикини. От взгляда подписчиков не укрылся плоский живот поющей ведущей, которой последние месяцы приписывали беременность, и ее заметно увеличившийся бюст.

- Вот так мини-бикини! Откуда грудь, Оля? - принялись допытываться поклонники, подметив, что новые формы певицы едва умещаются в бюстгальтере. Хотя сама Бузова в одном из последних интервью заявила на всю страну: под нож хирурга она ложилась лишь однажды, чтобы убрать шишку на стопе. А все остальное у нее, мол, натуральное.

Впрочем, сотни комментаторов обратили внимание на другой момент: неуместность подобных выходок, когда весь мир страдает от безработицы.

- В такой ситуации резать сумки и купаться в лапше - это плевок в душу людям, которым реально не на что продукты купить. Лучше бы реально помогли детям, инвалидам и старикам, - раскритиковали подписчики этот "пир во время чумы".

Ольга Бузова искупалась в ванне с лапшой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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