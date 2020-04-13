«Я забыл чемодан»: в Шереметьево задержали нарушителя самоизоляции, вернувшегося из Бангкока

В столицу продолжают возвращать «застрявших» граждан России из зарубежных стран. Видимо, прибывшие россияне пока не осознают серьезность режима самоизоляции и думают, что смогут обмануть систему.

На днях в столицу прилетел спецборт из Бангкока. Прибывшие пассажиры прошли процедуры по измерению температуры, заполнили анкеты, им объяснили, что они должны в обязательном порядке побыть 14 дней на самоизоляции. Но 45-летней москвич Андрей Смирнов (имя изменено) решил, что ничего не случится, если он быстренько сядет в свою машину и заберет из аэропорта забытый чемодан.

- Так, в воскресенье днем сотрудниками линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево в ходе патрулирования терминала D был выявлен и остановлен для проверки документов гражданин, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

- Он понимал, что нарушает? – уточняю.

- Да, сказал, что представитель Роспотребнадзора вручил ему постановление о необходимости в течение 14 дней соблюдать режим самоизоляции и не покидать место жительства. Но он нарушил предписание и вернулся в аэропорт на личном автомобиле за оставленным чемоданом.

Транспортным полицейским пришлось в отношении гражданина составить административный протокол по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. По данной статье мужчине грозит административный штраф от 15 000 до 40 000 рублей.

- Полицейские не позволили нарушителю карантина свободно передвигаться по аэропорту. Его остановили и настояли на том, чтобы он вернулся в автомобиль и отправился домой на самоизоляцию, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

- А как ему все же быть с чемоданом? – уточняю.

- Транспортные полицейские вошли в положение гражданина, по их просьбе службы аэропорта доставят чемодан по месту его жительства.

Кстати

Москвичи нарушают самоизоляцию: женщина сорвала красную ленту со спортплощадки и получила штраф 15 тысяч рублей. Рассказываем, за что уже наказали нарушителей (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

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