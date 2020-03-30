2020-03-30T10:47:30+03:00
Общество

Штрафы за нарушение карантина в России: максимальное наказание для граждан 40 тысяч рублей

В правительстве одобрили введение штрафов за нарушение карантина в России
Юлия САЛЬНИКОВА
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Штрафы будут назначать за единоразовое и повторное нарушениеШтрафы будут назначать за единоразовое и повторное нарушениеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В правительстве одобрили штрафы для тех, кто нарушил режим изоляции по карантину. Максимальное наказание для граждан -40 тысяч рублей.

Напомним, находиться 14 дней дома необходимо тем, кто приехал из других стран или контактировал с зараженными. Человеку выдают соответствующее предписание. Теперь, если нарушителя поймают, он будет обязан ответить рублем за свои действия.

В прошедшие выходные многие москвичи проигнорировали карантин и устремились гулять в парки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В прошедшие выходные многие москвичи проигнорировали карантин и устремились гулять в парки.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кодексе об административных правонарушениях прописано наказание для тех, кто впервые совершил проступок, и для тех, кто попался повторно или стал виновником заражения или смерти другого лица.

Для граждан, нарушивших карантин, штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

Для должностных лиц — от 50 до 150 тысяч рублей;

Для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей;

При повторном нарушении или в случае, если по вине гражданина или организации заразился человек, то наказание уже другое:

Для граждан до 300 тысяч рублей;

Для должностных лиц — до 500 тысяч рублей;

Для юридических лиц — до 1 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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