Как купить квартиру в карантин: Бегать по городу придется больше, чем до изоляции

Покупатели и продавцы квартир — одни из тех, кто в последние недели усиленно пьют валерьянку. Вы спросите, почему в связи с коронавирусом нельзя отложить куплю-продажу месяца так на два? Покупатели, особенно те, кому уже была одобрена ипотека по рекордно низким ставкам, опасаются, что в ближайшие года два им больше никто на таких условиях кредита не даст. Продавцы же справедливо беспокоятся, что по завершении всех ограничений цены на жилье рухнут вместе с экономикой и доходами потенциальных покупателей.

Офисы продаж строительных компаний и риэлторских агентств до конца апреля должны быть закрыты. Но сами продажи и регистрация сделок ведутся — все документы можно подать в электронном виде, чтобы граждане не выходили из дома. Правда, на практике, как вытекает из разъяснений риелторов, побегать (нарушая режим самоизоляции) иногда надо даже больше, чем при обычной очной сделке в докарантинные времена.

Задачка 1. Получить электронную подпись.

Про это чудо, с помощью которого можно купить или продать жилье онлайн, многие узнали прошлым летом. Помните скандал вокруг квартиры, украденной у москвича с использованием электронной подписи — когда эту подпись за него каким-то образом получил совсем другой человек? С тех пор власти приняли ряд мер, призванных сделать такие сделки безопасными. Но в том числе из-за этого сейчас и возникли дополнительные затыки.

Получать сертификат электронной подписи надо очно, с паспортом и оригиналами СНИЛС и ИНН в руках. Сейчас, в связи со всеобщими ограничениями, эти сертификаты выдает только удостоверяющий центр Федеральной кадастровой палаты (он работает в обычном режиме).

- Для удобства граждан, а также для минимизации их контактов с другими людьми, кадастровая палата ввела предварительную запись на процедуру в офисах ведомства. Для уточнения возможной даты и времени приема для проведения процедуры удостоверения личности с заявителем связывается сотрудник удостоверяющего центра, - сообщили там журналистам.

Но потребуется еще и шаг номер два (тоже своими ножками). Для усиления защиты электронных сделок был принят закон, по которому надо подать письменное заявление в Росреестр о том, что вы даете согласие совершать от своего имени сделки в электронном виде. Заявление подается через многофункциональный центр, лично. Большая часть МФЦ сейчас закрыты, в дежурных — очереди.

Задачка 2. Найти нотариуса.

Для тех, кто хочет в период распространения коронавирусной заразы поменьше куда-то ходить, есть альтернативный вариант. Посетить с бумажными документами всем участникам сделки надо всего одну контору — нотариальную. А нотариус (не за бесплатно, конечно) переправит ваш договор и прочие документы в Росреестр электронно, заверив своею электронной подписью.

- В Москве и области сейчас работают только дежурные нотариусы, остальные — по желанию. А из тех, кто работает, не все оказывают услуги по передаче документов на электронную регистрацию, - пожаловался «КП» член совета Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев.

Большая часть МФЦ сегодня закрыты, в дежурных — очереди.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Задачка 3. Собрать документы.

Для сделок со вторичным жильем обычно требуются дополнительные документы: например, техпаспорт, выписка из домовой книги. БТИ — закрыты. Что-то можно получить в электронном виде через портал госуслуг, что-то — через дежурный МФЦ. Но не все и не всегда быстро.

- Пошли в ход знакомства и обходные пути, - рассказал знакомый риелтор. - Мы вот на днях работников одной уважаемой конторы отвозили из дома на работу — чтобы они выдали необходимые документы. Сколько это стоило, не скажу, пусть остается тайной.

Задачка 4. А банк работает?

Как поясняют специалисты, технических проблем сейчас меньше с покупкой новостройки.

- Сделки, которые проходят при участии Сбербанка, проводятся через его систему электронной регистрации, данные напрямую передаются в Росреестр, покупателю получать электронную подпись не надо, - поясняет управляющий директор МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости Юлия Антясова. - Скоро такая система должна появиться еще в одном банке.

Но крупных банков, которые еще в первой половине марта активно выдавали ипотеку на новостройки, у нас значительно больше.

- У многих банков часть подразделений сейчас не работает, - продолжает Роман Вихлянцев. - В итоге у человека уже одобрена ипотека, но воспользоваться ею невозможно, поскольку банковские служащие ушли на «каникулы» - теперь, получается, до конца апреля. Конечно, люди нервничают — ведь за это время много чего может измениться.

ИТОГО

Многие застройщики и сейчас призывают не откладывать покупку жилья до лучших, посткоронавирусных времен. Для желающих организованы 3D-показы будущих квартир, онлайн-консультации менеджеров и даже помощь в получении электронной подписи. Подобные услуги продвигают и агентства недвижимости — всем жить хочется.

Но по факту электронная покупка квартиры, если вы не подготовились к ней заранее, может обернуться хождением по инстанциям и поездками на другой конец города. Подумайте, вам правда сейчас это надо?

Застройщики призывают не откладывать покупку жилья до лучших, посткоронавирусных времен.Фото: Иван МАКЕЕВ

СПРАВКА «КП»

Как сейчас можно оформить сделку с жильем

1. Напрямую подать документы в электронном виде в Росреестр. Для этого у покупателя и продавца (если квартира - не новостройка) должна быть усиленная квалифицированная электронная подпись. Плюс продавцу надо подать на бумаге заявление в Росреестр, что он согласен на сделки со своей недвижимостью в электронном виде.

Аналогичным образом напрямую можно подать документы и при покупке новостройки — была бы электронная подпись.

2. Через нотариуса. При этом, естественно, договор заключается в нотариальной форме, что обойдется дороже. Но электронную подпись получать не надо.

3. Через регистрационную систему Сбербанка - если вы оформляли ипотеку в Сбере и ваш застройщик тоже работает через этот банк. Электронную подпись получать не надо.

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